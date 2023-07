Policie kvůli Zelenskému přijala mimořádná bezpečnostní opatření

„Přílet a následný tranzit delegace Prahou nijak neovlivní provoz a nepředpokládáme žádné výrazné dopravní komplikace. Řidiče pouze požádáme o umožnění průjezdu koloně vozidel,“ informovala policie na Twitteru.

„Svým rozsahem se jedná o jedno z největších opatření, na kterém jsme se kdy podíleli a v tuto chvíli nemáme žádné informace o jeho jakémkoliv potenciálním narušení,“ dodala.

Areál Pražského hradu je už od 15 hodin uzavřený a turisté do něj nemají přístup. Lidé mající zájem o to, aby Zelenského viděli, mohou nicméně před areálem Hradu být za bezpečnostními zátarasy.

Zelenského přílet do Prahy se dlouho tajil, Hrad ho potvrdil krátce před sedmou večer až poté, kdy to zveřejnil sám ukrajinský prezident. Do té doby uvalil na informace o návštěvě Hrad embargo. O cestě Zelenského do ČR věděly redakce předních českých médií den dopředu.