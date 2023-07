Česko, lídr pomoci. Návštěva Zelenského dokazuje silné vztahy, míní politolog

„Je to bezesporu silný signál, že vztahy dnešní české politické reprezentace s Ukrajinou jsou výborné,“ okomentoval Zelenského návštěvu Prahy politolog Petr Kaniok z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

„Zelenskyj si cení toho, co premiér Petr Fiala a jeho vláda ze začátku války dělali. Tedy že zcela jasně a explicitně vyjádřili svůj postoj, že stojí za Ukrajinou. Je to potvrzení, že naše země je jasným lídrem pomoci této Ruskem napadené zemi,“ dodal Kaniok.

Zelenskyj bude v Česku v průběhu svého čtvrtečního a pátečního programu jednat s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou i šéfy obou komor parlamentu, tedy se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem i předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

Ta do jednání s ukrajinskou hlavou státu vkládá velká očekávání a věří, že Zelenského cesta utuží vztahy mezi oběma zeměmi. „Vaše návštěva Prahy potvrzuje silné spojenectví mezi Českou republikou a Ukrajinou,“ vzkázala Pekarová Adamová přilétajícímu ukrajinskému lídrovi.

Pokračující podpora Ukrajiny

Tématem jednání bude podle Zelenského zejména obrana, ale také blížící se summit Severoatlantické aliance ve Vilniusu, evropská a euroatlantická integrace Ukrajiny, situace u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukce napadené země.

„Návštěva ukrajinského prezidenta má být vyjádřením ocenění podpory, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině od začátku ruské agrese, a přinést vzájemné ujištění, že tato podpora bude pokračovat. Na jednání mezi čtyřma očima by prezidenti měli koordinovat své postoje před summitem NATO ve Vilniusu, kde se očekává diskuse mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu,“ uvedla mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

Pomoc Ukrajině je podle ministra vnitra Víta Rakušana v zájmu České republiky. „Jsem rád, že v zahraničně–politických otázkách ČR nelavíruje, je spolehlivým partnerem a v rámci EU patří k nejaktivnějším podporovatelům napadené Ukrajiny,“ připomněl Rakušan. „Kdo tvrdí, že válka na Ukrajině se nás netýká, vědomě před takovými událostmi zavírá oči. Nebo mysl,“ dodal ministr.

Také europoslanec Marcel Kolaja ujišťuje, že podpora Ukrajiny bude nadále pokračovat. Zelenského označil u příležitosti jeho návštěvy Prahy za silného lídra. „I díky němu a jeho odhodlání se Ukrajina zvládá tak hrdinně bránit ruské agresi. Jsem rád, že ho může Česko přivítat a znovu tak potvrdit svou jasnou podporu Ukrajiny,“ uvedl Kolaja.

Česko od začátku Putinovy války patří mezi státy, které prosazují co největší pomoc Ruskem napadené zemi. „Je třeba usilovat o to, aby se Ukrajině dostalo co nejsilnější politické podpory, včetně vyjádření perspektivy pro budoucí členství v Severoatlantické alianci,“ prohlásil o summitu ve Vilniusu premiér Petr Fiala v úterý po jednání se slovenským premiérem Ľudovítem Ódorem.

Před cestou do Prahy Zelenskyj stihl navštívit Bulharsko. Hrad jeho přílet do Prahy potvrdil až poté, kdy to zveřejnil sám prezident Ukrajiny. Do té doby uvalil na informace o návštěvě Hrad embargo. O cestě Zelenského do Prahy jako první už odpoledne informovala agentura AP.