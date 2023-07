Těžce nemocný Anton na Hradě dojal, setkáním se Zelenským se mu splnil sen

Podle Zelenského se chlapec jmenuje Anton Kocko a pochází z Boryslavi ve Lvovské oblasti. „Od března roku 2022 podstupuje léčbu v České republice. Je to skvělý hoch, který je upřímně pyšný na Ukrajinu a věří v ni,“ napsal ukrajinský prezident. Připojil i fotografie ze setkání na Pražském hradě. „Přeji ti, ať zvítězíš a děkuji ti za tvou silnou víru,“ uzavřel.

Chlapec už v minulosti, ale i během čtvrtečního setkání řekl, že jeho velkým snem bylo potkat oba prezidenty. Při Pavlově dubnové návštěvě Kyjeva český prezident ukrajinskému protějšku předal právě Antonův videopozdrav. Zelenskyj na oplátku taktéž zaslal zdravici.

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Антону Коцку 14 років. Він з Борислава Львівської області. З березня 2022 року перебуває у Чехії на лікуванні. Абсолютно світлий хлопчик, який щиро пишається і вірить в Україну.



Антоне, мені було дуже приємно сьогодні зустрітися та поспілкуватися з тобою. Бажаю тобі перемоги і… https://t.co/twi7Lrfnvt https://t.co/0ZeA1rlGb8 oblíbit odpovědět

Během čtvrtečního setkání na Pražském hradě chlapec prezidentovi Ukrajiny předal například dárek v podobě trička s jeho podobiznou, kterou sám namaloval nebo sošku srdce s bohyní spravedlnosti Themis. Také mu poděkoval za to, co pro Ukrajinu dělá.

„Velmi vám děkuji za to, že vedete Ukrajinu k vítězství. Chci vám předat postavu bohyně spravedlnosti Themis, aby na Ukrajině vzkvétala spravedlnost a čestnost a aby každé zlo bylo spravedlivě potrestáno. V této bohyni vidím to, co každý den ukazujete světu. Jsem hrdý na vás i na celou Ukrajinu,“ řekl Anton.

Zelenskyj se zajímal o chlapcovo zdraví a také mu předal malou pozornost – známku s vyobrazením psa Patrona a sloganem „Silnější spolu“, uvedl web prezidenta.

„Pane prezidente, jsem velmi rád, že jsme se dnes setkali, bylo to moje nejdražší přání,“ dojal chlapec.

Sošku srdce jako dárek od malého Ukrajince obdržel také Petr Pavel. Tomu oba další účastníci schůzky poděkovali za pohostinnost.

„Všichni máme své hrdiny. Hřeje mě u srdce, že jsme dnes (ve čtvrtek) mohli usnadnit setkání dvou lidí, kteří jsou jeden pro druhého hrdiny. Jeden bojuje s těžkou nemocí, druhý bojuje s agresí vůči své zemi,“ napsal na sociální síti český prezident a dodal, že si zaslouží respekt.

Na pražském letišti v Ruzyni ukrajinská hlava státu přistála ve čtvrtek večer. Návštěva byla z bezpečnostních důvodů veřejnosti utajovaná do poslední chvíle. Během pátku Zelenskyj jedná s českým premiérem Petrem Fialou a předsedy obou parlamentních komor Milošem Vystrčilem (ODS) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).