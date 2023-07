Zelenskyj ocenil, že se Praha neohlíží na Moskvu. Zakončí návštěvu Prahy

Z Česka zamíří Zelenskyj do Istanbulu, kde bude jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Антону Коцку 14 років. Він з Борислава Львівської області. З березня 2022 року перебуває у Чехії на лікуванні. Абсолютно світлий хлопчик, який щиро пишається і вірить в Україну.



Антоне, мені було дуже приємно сьогодні зустрітися та поспілкуватися з тобою. Бажаю тобі перемоги і… https://t.co/twi7Lrfnvt https://t.co/0ZeA1rlGb8

Před příletem do Prahy napsal na Twitteru, že se potká i s premiérem Petrem Fialou a předsedy obou parlamentních komor - se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

„Je v zájmu České republiky, aby Ukrajina, jakmile válka skončí, zahájila jednání o přistoupení do NATO a Evropské unie. Je to dobré pro naši bezpečnost, regionální stabilitu a ekonomickou prosperitu. Budeme také usilovat o to, aby jednání o vstupu do EU začala do konce tohoto roku,“ řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel.

„Česká účast na osudu Ukrajiny je znát, pociťujeme to na obraně, v politice, ve všem, co děláme,“ řekl Zelenskyj. Česko je podle něj důležité v otázce vojenské pomoci Ukrajině, v dodávkách zbraní, v podpoře sankční politiky vůči Rusku, ale i v podpoře vstupu Ukrajiny do EU a NATO. Ocenil i to, že Česko přijalo statisíce uprchlíků.