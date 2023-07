Ukrajinské zklamání je tu. Ještě předtím než summit NATO vůbec začal

„Je pro mě těžké uznat summit NATO, to z prostého důvodu: očekávání naší společnosti nebudou naplněna,“ řekl Budanov listu The Times.

„Na summitu budou učiněná nějaká ohlášení, ale nic víc. Jsem přesvědčen, že bude pouze předneseno několik předem napsaných projevů. Viděl jsem jejich návrhy,“ dodal Budanov, který podle The Times zřejmě dostává od britských a amerických zpravodajských služeb takové informace, které se ani nedostanou ke všem členům Severoatlantické aliance.

Kyjev usiluje o to, aby NATO příští týden na summitu v Litvě dalo Ukrajině jasný signál, že země bude moci v budoucnu do Aliance vstoupit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby Ukrajina dostala pozvánku už teď, i kdyby do ní nakonec vstoupila až po skončení války s Ruskem. „Biden podporuje naši budoucnost v NATO,“ řekl Zelenskyj. Pozvánka, která by přišla už nyní, by podle něj byla obrovskou motivací pro ukrajinské vojáky.

„Je mi jasné, že se Ukrajina nikdy nestane členem aliance před koncem války s Ruskem. Rozumíme všemu. Ale tento signál je skutečně velmi důležitý,“ podotkl. Podle šéfa aliance Jense Stoltenberga členské státy o formálním pozvání Ukrajiny na summitu jednat nebudou.

Deník Wall Street Journal v květnu uvedl, že západní země plánují nabídnout Ukrajině bezpečnostní model podobný tomu, který je poskytován Izraeli, což by usnadnilo transfer zbraní a pokročilých technologií do Kyjeva jako cestu ke členství v NATO.