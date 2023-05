NATO překope plány obrany před Ruskem. Ale bojovat můžeme už večer, ujišťuje

Jeden nejmenovaný činitel NATO popsal reformu jako „největší rekonfiguraci od studené války“. Podle agentury Reuters krok představuje významný posun. Od pádu berlínské zdi neměla Aliance potřebu vytvářet velké obranné plány, protože vedla ozbrojené konflikty menšího rozsahu v Afghánistánu a Iráku a nevnímala postsovětské Rusko jako existenční hrozbu.

Jeho vpád na Ukrajinu a současné nejkrvavější boje v Evropě od druhé světové války toto vnímání změnily. Vrchní představitelé NATO zdůrazňují, že Aliance musí být schopná se chopit iniciativy. „Základní rozdíl mezi krizovým managementem a kolektivní obranou je tento: Nejsme to my, ale náš protivník, kdo určuje časovou osu,“ řekl předseda vojenského výboru NATO a druhá nejvýše postavená figura v NATO po generálním tajemníkovi, admirál Rob Bauer. „Musíme se připravit na to, že konflikt se může objevit kdykoli.“

Bauer dříve uvedl, že NATO je připraveno na přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem, pokud by jeho vojska překročila hranice členského státu. Podobně se nyní vyjádřil i generál Hubert Cottereau, zástupce náčelníka štábu vrchního velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě. „Jsme připraveni bojovat už dnes večer,“ řekl.

„Nikdy nejste dostatečně připraveni. Nikdy,“ dodal ale generál, že je vždy co zlepšovat. „Musíme být schopni dnes večer bojovat, pokud to bude nutné, s tím, co máme.“

„Věřím, že v budoucnu budeme svědky častější a rozsáhlejší přítomnosti spojenců v Lotyšsku a mnohem silnějšího NATO obecně,“ uvedla k reformě strategických koncepcí NATO lotyšská ministryně obrany Ināra Mūrnieceová. Podle ní nové obranné plány poslouží jako prvek odstrašovací politiky NATO, jejich praktické začlenění však bude vyžadovat ještě mnoho práce.

NATO prostřednictvím takzvaných regionálních plánů popsaných na 4 tisících stránkách tajných dokumentů poskytne členským státům návod, jakým způsobem modernizovat své síly a logistiku. „Spojenci budou přesně vědět, jaké síly a schopnosti jsou potřeba, včetně toho, kde, co a jak nasadit,“ řekl šéf NATO Jens Stoltenberg.

Jak budou změny vypadat?

Španělský list El País s odvoláním na své zdroje z NATO uvádí, že nová strategie bude fungovat na různých úrovních. Pracuje s konceptem takzvaného „strategického klobouku“, který pokrývá tři velké geografické oblasti (severní Atlantik, střední Evropu a jižní část od Španělska po Turecko). Dokumenty poskytují podrobnou analýzu hrozeb a možných reakcí na ně, přičemž je rozdělují do různých kategorií: země, moře, vzduch, vesmír a kyberprostor.

Nová strategie se nezaměřuje pouze na posílení východního křídla NATO, ale soustředí se na vytvoření celé nepropustné obranné sítě založené na takzvaném „360stupňovém přístupu“, který pokrývá celé území NATO. Podle této ideje vyšlou členské armády na konfliktní místo četných bojových skupin pouze rychlejší jednotky o velikosti brigády (tvořené asi 5 000 vojáky), které se mohou pohybovat bez pevných struktur.

Podle El País tyto návrhy znepokojují východní státy, jejichž poloha z nich činí hlavní terč případné ruské expanze. Zvláště baltské státy opakovaně požadují posílení východního křídla. Aliance po vypuknutí invaze poprvé od konce studené války vyslala do Pobaltí bojové skupiny, nervozitu zdejší států to ale zcela neuklidnilo.

NATO nicméně nepovažuje momentálně za nutné udržovat u hranic s Ruskem příliš velkou sílu. „Dobrou zprávou je, že mluvíme o transparentnosti bojiště. Díky všem satelitům, všem informacím jsme schopni vidět zrající krizi,“ uvádí Cottereau. „V případě Ukrajiny jsme měli všechny ukazatele poměrně dopředu.“

K prosazení nových plánů bude potřeba navýšení finančních prostředků, které členské státy věnují na posilování svých armádních kapacit. Některé už dávají na obranu větší částky a chtějí příspěvky ještě zvýšit, zvláště baltské státy hodlají dávat i přes 2,5 procenta HDP. Jiné státy ale nesplňují ani limit dvou procent HDP, ke kterým se přitom zavázaly.

NATO vzniklo jako obranná aliance proti hrozbě Sovětského svazu. Oproti studené válce ale Rusko, které se podle představitelů západních států snaží o obnovu SSSR, nemá k dispozici síly Varšavské smlouvy, jejichž země z velké části nyní patří pod NATO. Hranice Aliance s Ruskem se též rozšířila o nového člena, doposud neutrální Finsko, čímž získala další strategickou výhodu.