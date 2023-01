Západní vs. ruská. Na Ukrajině se střetnou dvě tankové školy, říká praporčík

Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Trojice tanků, která má pomoci Ukrajině ovládnout bojiště a zahnat nepřítele. Moderní konstrukce, systémy nočního vidění, ale i další, pokročilé prvky z nich dělají skutečně obávanou zbraň.

Nejvíce ovšem bude záležet na úrovni výcviku posádek, jejich spolupráci, ale také na logistickém zabezpečení. V neposlední řadě přísunu munice a paliva, protože spotřeba je všeobecně u tanků velmi vysoká a v případě amerického M1 Abrams je vyjma zhruba čtyřsetlitrové spotřeby na sto kilometrů a relativně omezeného dojezdu i komplikace v podobě pohonu.

„Technologická převaha západních tanků je samozřejmě vykoupena většími nároky na servis. Speciálně u plynové turbíny tanku Abrams, kde jsou nároky na údržbu enormní. Myslím si, že ukrajinská armáda bude mít velké problémy při provádění údržby a servisu těchto pohonných jednotek amerických tanků. A v případě dlouhodobého zanedbávání může dojít i k poruchám, jež budou mít za následek zastavení provozu a nutnost odsunu této techniky k opravám do zahraničí,“ říká Martin Svačina, vrchní praporčík 73. tankového praporu.

Tyto tanky darované západem mohou Ukrajině přinést možnost budovat nové bojové útvary, které lze nasadit při plánovaných ofenzivách v tomto roce. Nicméně určitý čas zabere zaškolení personálu na daný typ techniky a secvičení osádek.

Potvrzeno, Německo posílá leopardy Ukrajině. Uvolní to ruce dalším zemím

„Přítomnost těchto západních strojů poskytne Ukrajině nespornou technologickou výhodu v oblasti mechanizovaných jednotek. Ovšem v těchto počtech, a za předpokladu, že je bude chtít ukrajinské velení ihned nasadit do bojů, nepředpokládám významný obrat vývoje situace na operační úrovni. Spíše by se jednalo o dosažení dílčích taktických úspěchů na úsecích frontové linie, kde by byly tyto jednotky nasazeny. Postupně by také mohlo docházet k opotřebení těchto jednotek až do doby, kdy by byly vystřídány,“ dodává Svačina.

A co způsobí nová, moderní technika na bojišti? Podle experta ze 73. tankového praporu se v zásadě bude jednat o střet dvou tankových škol. Kdy na straně východní (ruské) tankové školy převažuje filozofie tanku, jež je výrobně nenáročný, levný, jednoduchý na obsluhu a lze jej tedy nasadit ve velkých počtech. U této koncepce se nepředpokládá dlouhá životnost techniky a ani osádky a předpokládá se jeho nahrazení dalšími stroji z rezerv. Oproti tomu západní (německá) tanková škola se zaměřuje opačným směrem.

Armáda ČR @ArmadaCR Západ posílá Ukrajině tanky, aby se mohla bránit před agresorem! USA Abramsy, Británie Challengery, Německo, Polsko, Portugalsko a Nizozemsko Leopardy. Stovky českých a polských T-72 už byly odeslány. Další země tanky přislíbily. Jsme jednotní. #StandWithUkraine️ oblíbit odpovědět

Velký důraz je kladen na přežití vycvičené osádky, z tohoto důvodu je koncept západního tanku zaměřen na technologicky vyspělý systém s velkou palebnou silou, jež umožňuje ničit nepřítele na velké vzdálenosti pomocí přesné optiky, precizní úrovně stabilizace zbraní a výkonných tankových kanónů s přesnou municí. To vše je doplněno moderním čelním pancéřováním tanku.

„Myslím si, že tyto tanky budou představovat obrovskou technologickou výhodu, avšak vždy bude záležet na úrovni vycvičenosti osádky, jež ji bude schopna využít. Dalším faktem je, že západní tanky předpokládají možnost ničení nepřátelských tanků od vzdálenosti třech kilometrů, nicméně evropské bojiště skýtá možnost výhledu a výstřelu maximálně okolo dvou kilometrů. Z tohoto důvodu může dojít k jisté redukci této výhody,“ říká Svačina, který tankům zasvětil jako voják z povolání celý svůj profesní život.

Poškozené ruské tanky v Charkovské oblasti (30. října 2022)

Důležité je plánování a vyhnutí se oblevám

Tankové jednotky měly vždy problém s průchodností terénem mimo pozemní komunikace. Zejména v oblasti plánování je nezbytná příprava nasazení techniky mimo období, kdy se předpokládají oblevy a vydatné dešťové srážky, které ovlivní průchodnost a manévrovatelnost.

„Názorným příkladem špatně naplánované operace z hlediska nasazení tanků můžeme uvést zahájení speciální operace Ruské federace na území Ukrajiny po 24. únoru 2022. Jednotky zahájily přesuny a následné bojové operace v období oblevy a jarního tání, to způsobilo, že těžká technika byla nucena přesouvat se jen po komunikacích a nebyla schopna se rozvinout v případě útoku nebo reakce na napadení ze strany ukrajinských sil. Důvodem je fakt, že po sjetí z komunikací by těžká technika nebyla schopna účinně manévrovat nebo by dokonce přímo uvázla,“ objasňuje Svačina chybné plánování ruských stratégů.

Britský tank Challenger II

Hmotnost není klíčovým faktorem na bojišti

Vyšší hmotnost západních tanků nehraje velikou roli. „Vzhledem k tomu, že měrný tlak tanků na půdu se u jednotlivých modelů příliš nemění, nepředpokládám, že by za stejných podmínek ty západní výrazně zaostávaly za východními typy. Jen pro srovnání – například tank Leopard 2A4 má měrný tlak na půdu 0,83 kg/cm², kdežto T-72M1 má měrný tlak na půdu 0,82 kg/cm², přičemž Leopard je o 13 tun těžší,“ dodává.

Klíčové je naopak to, kdy se Ukrajina techniky dočká, kdy budou posádky vycvičeny na západní techniku a de facto i západní styl boje a jak kvalitně se na bojišti dokážou sladit. A v neposlední řadě také, kolik západní, těžké techniky na Ukrajinu doputuje.

Zatím víme, že Amerika pošle 30 abramsů, Němci a Polsko čtrnáct leopardů, Britové 14 challengerů. A k tomu se přidají další země s leopardy, například Portugalsko. A další země budou pravděpodobně následovat. Francie navíc zřejmě pošle své tanky Leclerc, které jsou srovnatelné s leopardy. Uvidí se, jak si budou západní tanky počínat na bojišti. Jedno je ovšem jisté. Ukrajincům to dodá novou, obrovskou sílu.