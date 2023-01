Až dostaneme západní tanky, Rusové budou zase utíkat, říkají vojáci

Nedávno z Česka na Ukrajinu odjel tank „Tomáš“, pořízený z finančních darů běžných občanů Česka prostřednictvím finanční sbírky „Dárek pro Putina“. Jde o značně modernizovaný tank T-72 M1. Je tento tank vhodný pro ukrajinskou armádu a ukrajinské tankisty? Pomůže tento tank v ukrajinské obraně?

Děkujeme za zájem o nás a naši vojenskou profesi. Mnozí si myslí, že dnes tanky již nejsou aktuální a patří do minulosti a nemůžou obstát vedle dronů na současném bojišti. Ale opak je pravdou. Na bitevním poli je tank neocenitelnou oporou pro všechny jiné jednotky, obzvlášť pro pěchotu. Když je pěchota v nouzi, tak my jí pomáháme.

Velmi děkujeme vám Čechům za vše, co pro nás děláte. My si toho velmi vážíme a nikdy na to nezapomeneme. Přijali jste velké množství našich žen a dětí, vybíráte pro nás peníze, humanitární pomoc a techniku, to vše je neskutečné! Vaše pomoc Ukrajině se směle může postavit vedle takových velkých států, jakými jsou Polsko, Velká Británie či USA.

O tanku „Tomáš“ už jsme slyšeli a něco jsme o něm četli v médiích. I když my osobně nevíme, kde se teď nachází, víme, že takový tank se určitě bude ukrajinským ozbrojeným silám (ZSU) hodit. Obzvlášť bychom chtěli vyzdvihnout fakt, že jeho modernizace byla konzultována se ZSU a provedena v souladu s našimi potřebami. A ceníme si nových opticko-elektronických přístrojů a nočního vidění, díky kterým se tento tank může směle rovnat i současným tankům nepřítele.

Také se určitě bude hodit zvýšená balistická ochrana. To ochrání vozidlo před raketomety RPG a dalším podobným nebezpečím. Jako tankisté víme, že ti, kdo budou řídit tank „Tomáš“, určitě ocení jeho modernizovaný power pack s vysokým výkonem motoru – to je nepostradatelné v tomto konfliktu a možná jde vůbec o to nejdůležitější. Protože my bojujeme ve velmi těžkém terénu, místy je bláto po kolena, můžou projet jen tanky nebo pick-upy, a to ještě ne všechny. Mobilita je velmi důležitá. Ten, kdo se dokáže rychle přemisťovat v tomto těžkém terénu, ten přežije a zvítězí. Proto je větší výkon motoru u tanku „Tomáš“ tak důležitý a určitě přijde vhod. V neposlední řadě se také bude hodit nové digitální rádio s možností šifrování spojení.

Tank Tomáš, na který se Češi složili v úspěšné kampani Dárek pro Putina.

Kde je tank užitečnější? V obraně, či útoku?

Teď nejsme v obraně. Přešli jsme do útoku – a jak vidíte, náš útok přináší jasné a citelné výsledky. Samozřejmě že je tank užitečný i v obraně, můžete jej například zakopat do země a vytvořit kolem něho pevnou statickou obranu, anebo ho můžete použít v takzvané aktivní mobilní obraně, kdy provádíte sérii vlastních protiútoků proti útoku protivníka s cílem vymanévrovat jej a rozbít tak jeho útočný potenciál. Rusové dělají spíš ten první typ pasivní obrany, my ten druhý, aktivní.

V útoku hraje tank nezastupitelnou roli. Od samého počátku své existence byl tank zamýšlen a konstruován pro útok a pro proražení nepřátelských linií. Tanky jsou pro nás nedocenitelné. Tvoří ocelovou pěst útoku. Málokdo může vydržet, když toto mnohatunové monstrum zaútočí. Jde totiž o zbraň s určitým psychologickým efektem – nepřítel se ho bojí a naše vlastní vojáky naopak povzbuzuje. V každém případě je důležité mít neustále všude z tanku respekt. My jsme moc rádi za každý darovaný tank ze zahraničí. Mnoho jsme jich také sami ukořistili od nepřátel a teď bojují v řadách ZSU proti ruským okupantům! Samozřejmě platí, že čím víc tanků, tím větší máme šancí na vítězství. Čím víc tanků, tím blíž jsme našemu vítězství a konci války.

Jaká je teď situace na Ukrajině. Ještě je stále zapotřebí těžká technika a tanky ze Západu?

Samozřejmě že technika, obzvláště těžká, jako například tanky, je stále velmi potřebná. Tanky a protivzdušná obrana (PVO) jsou teď nejdůležitější. PVO, abychom mohli uzavřít naše nebe a ochránit naše města a kritickou infrastrukturu od ruských raket. A tanky, abychom mohli pokračovat v útoku a osvobozování našeho území.

Během Charkovské ofenzívy nasadila ukrajinská armáda masivní počty tanků, samohybných houfnic a další těžké techniky. Díky vysoké mobilitě se podařilo dosáhnout vítězství a vytlačit ruskou armádu z celé oblasti | foto: Ozbrojené síly Ukrajiny, OSINT UA

Jestli dostaneme aspoň desítky západních tanků, jako jsou Leopardy, Abramsy nebo Challengery, tak to bude pro naši bojeschopnost obrovská posila. Přece to jsou tanky, které mají ničení ruských obrněnců v rodném listě. To bylo dlouhá desetiletí hlavním posláním těchto tanků NATO. Jejich smrtící děla i těžké pancíře předčí ruské tanky. Až dostaneme západní tanky, dokážeme si prorazit cestu a ruská vojska budou zase utíkat.

Samohybné houfnice tvoří spolu s tanky a obrněnými vozidly vysoce mobilní údernou sílu. Na obrázku pásová samohybná houfnice PzH 2000 ráže 155mm ukrajinské armády věnovaná Itálií | foto: Ozbrojené síly Ukrajiny, OSINT UA

Jak žijí obyčejní vojáci? Vidí se s rodinami?

Obyčejní vojáci žijí „obyčejnými“ vojenskými životy. Obzvláště my, kteří jsme v ZSU od roku 2014. Pro nás je to běžná práce. My vykonáváme svoji povinnost. Boj, pak odpočinek, doplnění munice a dalších zásob, potom znovu boj, pak znovu odpočinek a tak dál a tak dál. Už víc než osm měsíců bez přestání. Člověk ztrácí přehled o jednotlivých dnech. Popravdě je vám to vlastně jedno, zda je pondělí, středa nebo pátek, zda je pracovní den nebo víkend. Od 24. února je u nás každý den pracovním.

Samozřejmě že máme rotace a podobně. Takovým způsobem obyčejní vojáci mají možnost vidět svoje rodiny. Čas od času máme možnost odjet domů na několik dnů nebo na týden, můžeme zůstat s rodinami a potom se vracíme zpět na naše pozice k plnění našich povinností. Moc si vážíme času stráveného s rodinou. My to vše děláme pro ně, my bojujeme za ně, my je ochraňujeme. Takže vidět se s nimi je pro nás mimořádně povzbuzující, to nám dává sílu bojovat dál a jít vpřed k vítězství, i když ta cesta je někdy opravdu velmi těžká.

Zabiják bahno

Podzim, zima i brzké jaro jsou na Ukrajině obdobím bahna (jev nazývaný rasputica). Je to problém pro ukrajinskou armádu, obzvlášť pro tanky?

Samozřejmě že je to problém. Je to problém, s jakým se musí vypořádat jakákoli armáda, která někdy bude chtít bojovat ve východní Evropě. Právě v takovém prostředí jsme dosud bojovali na chersonské frontě. Právě proto jsme na začátku zmiňovali důležitost posíleného motoru u tanku „Tomáš“, protože tady opravdu platí, že ten, kdo se může pohybovat v takovém těžkém terénu, ten přežije a také zvítězí.

Takový těžký terén je asi všude na Ukrajině. Máme tu mnoho úrodné země, ale když zaprší, tak se vše promění v bahno, ve kterém opravdu projede jen traktor, tank nebo nějaké silné pick-upy s dobrými terénními pneumatikami. Bláto nám znesnadňuje jak faktické bojové operace, tak i naše materiálně-technické zabezpečení, tedy logistiku. Ale také pro Rusy je to velký problém, který ztěžuje jejich i beztak těžkou situaci se zásobováním. Je to velký problém, ale tento problém pro nás není nový. Za osm let války jsme se s tím naučili bojovat. Každý, kdo někdy bojoval, bojuje nebo bude někdy bojovat ve východní Evropě, se bude muset připravit na vyřešení tohoto problému.

Proto jsme s takovou netrpělivostí čekali na zimu. Pokud si někdo myslí, že se v zimním období bojové operace zastaví, že my se zastavíme a uděláme si „pauzu“ do jara, že konflikt „zamrzne“, tak ten se plete. Naopak, v zimě vše teprve začne – země zamrzne a my budeme moct zaútočit tanky kdekoli. Toho se nepřítel bojí. My jsme plně připraveni na zimu a my tankisté ji obzvlášť vyhlížíme.

Tank nikdy nevyjíždí sám

Jaká je úroveň výcviku ukrajinských tankistů ve srovnání s těmi ruskými? Kolik času zabere výcvik posádky tanku?

Obyčejné základy, například jak řídit tank, jak jím otáčet, zakopat ho, zamaskovat ho – to se může člověk naučit velmi rychle, řekněme za několik dnů. V ideálním případě – v době míru – je doba výcviku posádky tanku značně delší. Obyčejně tak rok či dva. Samozřejmě že v době válečného konfliktu, v jakém jsme teď, nemáme tolik času. Teď výcvik probíhá – velmi intenzivně – zhruba jeden až dva měsíce.

Ovšem příprava konkrétní posádky – to je jedna věc. Výcvik, příprava všech posádek roty, čety či celého tankového batalionu – to je úplně jiná věc, která často zabere velmi mnoho času. Je potřeba se naučit spolupracovat, koordinovat se s jinými tanky. Tank nikdy nejezdí sám, tanky vždy jezdí ve dvou či třech společně, aby vždy navzájem kryly jeden druhého – a toto se nenaučíte za několik dnů. Posádky tanků tohle často zjišťují – učí se to přímo na místě ve složení konkrétního oddílu. Samozřejmě že starší a zkušenější trénují mladší a méně zkušené, předávají jim svoje zkušenosti a znalosti.

Celkově je výcvik velmi individuální záležitostí. Záleží od schopností a znalostí konkrétní posádky a také od toho, jakým strojem jezdí. Pokud se posádka skládá z lidí, kteří například dříve prošli základní vojenskou službou a byli tankisty, tak je to rychlé, potřebují jen obnovit svoje znalosti a schopnosti. Pokud posádka nemá předchozí zkušenosti s tankovou technikou, tak je to pak samozřejmě složitější a delší.

Celkově je také důležité, aby aspoň jeden až dva členové posádky tanku měli nějaké praktické zkušenosti, například z civilní profese, s údržbou nebo řízením techniky, která je maximálně podobná tankové technice, což maximálně ulehčí jejich adaptaci a výcvik. ZSU se snaží udělat tankisty z lidí, kteří k tomu mají vlohy, kteří mají nějaký vztah k technice. Ne každý může být tankistou, stejně tak jako ne každý může být pilotem stíhačky.

Tankisté v tanku T-64BV během přesunu do bojových pozic u Kreminny

Velkou roli hraje i typ vozidla, v němž bude posádka jezdit. Čím novější a modernější, tím delší a lepší musí být výcvik. Naopak se staršími stroji, například se základním nemodernizovaným T-72, je to lehčí, tam není tolik přístrojů – ovládání a obsluha je tam prostší. Naopak u kořistních ruských tanků T-90 vybavených novými elektronickými vymoženostmi je to úplně jiné.

Celkově v ZSU výcvik probíhá dlouho a je velmi důkladný, dokonce i nyní v době války. Naši vojáci také jezdí do zahraničí na cvičení k vojenským expertům a instruktorům NATO. Naopak Rusové házejí svoje mobilizované vojáky do boje bez jakékoli přípravy – už během několika dnů po mobilizaci. Jejich tankisté jsou rádi, pokud umí tank aspoň nastartovat. A co se týká efektivní střelby, to je pro ně mnohdy nadlidský úkol.

Jaký je morální stav ukrajinských vojáků po osvobození Chersonu?

Naše morálka je na velmi vysoké úrovni. Tak tomu bylo i tenkrát, když jsme úspěšně nastupovali na Cherson, a tak tomu je i teď, možná je to ještě lepší, pokud to vůbec je možné, poté co jsme Cherson osvobodili.

Ukázali jsme světu, že vítězství nad Ruskem je možné a že má smysl nás podporovat a posílat nám vojenskou techniku, hlavně tanky a PVO. Nadále půjdeme od vítězství k vítězství, protože my jsme ve svojí zemi a máme silnou oporu v naší technice, našich spolubojovnících, v našich rodinách, dobrovolnících a v naší zemi. Určitě dosáhneme vítězství, je to jen otázka času. Osvobodíme celou naši zemi – včetně Donbasu i Krymu – ať už je cesta sebedelší a sebetěžší. Společně toho jistě dosáhneme!