Němci povolí dodávku leopardů na Ukrajinu během dní, USA pošlou abramsy

Německo tento týden povolí Polsku poskytnout tanky Leopard 2 Ukrajině, možná už ve středu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na svůj zdroj. Tento týden by též mohly USA oznámit dodávku svých tanků Abrams, uvádí deník The Wall Street Journal s odkazem na nejmenované představitele americké vlády.