Berlín obrací. Dodávce tanků Leopard na Ukrajinu nebude stát v cestě

Pokud by Polsko odeslalo tanky německé výroby Leopard Ukrajině, Berlín by nic nenamítal. Podle agentury Reuters to v neděli řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve vysílání francouzské stanice LCI. Německý kancléř Olaf Scholz přitom dosud dodávky tanků Leopard Kyjevu třetími zeměmi odmítal.