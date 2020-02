Černoch nutil ženu sledovat sérii o otroctví, aby pochopila svůj rasismus

„Seď a dívej se, nebo tě zabiju a kusy tvého tělu rozsypu po dálnici 380 až do Chicaga,“ pohrozil své rukojmí dvaapadesátiletý Robert Lee Noye, když se pokusila pohnout v obývacím pokoji domu ve městě Cedar Rapids.



Z informací amerických médií není jasné, proč si Noye vybral právě tuto ženu ani zda ji nakonec přinutil zhlédnout celých devět hodin vybraného díla, jak měl v plánu.

Jeho cílem každopádně bylo, aby Američanka „lépe pochopila svůj rasismus“. Podle výpovědi vězněné ji trápil celou noc, nakonec se jí však podařilo zavolat policii. Když ta dorazila na místo činu, z budovy se ozývalo „hodně křiku“, uvádí NBC News.

Ukázka z remaku seriálu Roots z roku 2016:

Dveře přišel otevřít Noye, který byl na první pohled pod vlivem omamných látek. Nyní je ve vazbě a čelí obvinění z obtěžování a věznění. Kromě „vychovávané“ rukojmí policisté v domě našli ještě její plačící dvanáctiletou dceru.



Americká série Roots (Kořeny) z roku 1977 ve dvanácti dílech popisuje život Afričana Kunty Kinteho, kterého otrokáři zavlekli z jeho rodné vesnice do Spojených států a začali prodávat jako otroka. Dílo vyhrálo devět cen Emmy i Zlatý globus. V databázi ČSFD má dílo 84 procent.

Afroameričan nutil ženu, aby pochopila svůj rasismus:

An Iowa man is facing charges of false imprisonment. Police responded to a home w/ “lots of screaming.” A woman accuses him of holding her against her will & forcing her to watch Roots to learn about racism. She says he threatened to kill her if she moved. https://t.co/zjTkutNtu4