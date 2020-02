Sociální sítě budou muset v Německu výhrůžky smrtí hlásit policii

Sociální sítě budou muset nenávistné komentáře, výhrůžky smrtí nebo nacistickou propagandu hlásit německé policii, a to včetně IP adresy počítače, odkud takový text přišel, což by mělo usnadnit vypátrání autora. Počítá s tím německá vláda, která ve středu schválila příslušnou novelu zákona. Parlamentem by měla projít bez problémů.