Zuckerberg: Internet potřebuje nové regulace. Facebook nesmí rozhodovat sám

Poslední dva roky jsem hodně uvažoval o problémech, jakými jsou škodlivý obsah, integrita volebního procesu nebo soukromí. Myslím, že je důležité definovat, jaké role chceme, aby společnosti a vlády hrály při řešení těchto problémů. Proto jsem sepsal tento komentář, který vysvětluje, jak s tím může pomoci regulace.

Překlad se souhlasem autora Tento článek je dílem Marka Zuckerberga, šéfa společnosti Facebook, a nevyjadřuje názor redakce. Komentář vyšel na stránkách deníku Washington Post a Zuckerbergově profilu. Text jsme přeložili z angličtiny do češtiny s výslovným souhlasem autora. Mezinadpisy, ilustrační fotografie a informace v rámečcích doplnila redakce Technet.cz pro lepší orientaci v textu.

Technologie je důležitou částí našeho života a společnosti jako Facebook mají ohromnou zodpovědnost. Každý den musíme rozhodovat o tom, co je škodlivé, co lze považovat za politickou reklamu nebo jak předcházet sofistikovaným kybernetickým útokům. To vše je důležité pro to, abychom zajistili bezpečí naší komunity. Ale kdybychom začali od nuly, nechtěli bychom, aby taková rozhodnutí dělaly samotné firmy.

Firmy by neměly dělat rozhodnutí ohledně svobody slova samy

Věřím, že potřebujeme aktivnější zapojení vlád a regulačních orgánů. Tím, že aktualizujeme pravidla, která platí na internetu, můžeme zachovat, co je na internetu nejlepší – svobodu lidí vyjadřovat se a svobodu podnikatelů vytvářet nové věci – a zároveň chránit společnost před škodlivými dopady.

Na základě toho, co jsem se naučil, se domnívám, že potřebujeme nové regulace ve čtyřech oblastech: škodlivý obsah, integrita voleb, soukromí a zacházení s daty.

Jak rozhodnout, co je škodlivý obsah?

Za prvé, škodlivý obsah. Facebook dává každému možnost vyjádřit se, a to přináší reálné výhody – od sdílení zážitků a zkušeností až po růst větších hnutí. V rámci toho máme odpovědnost za to, aby byli lidé, kteří používají naše služby, v bezpečí. To znamená, že musíme rozhodnout, co se považuje za teroristickou propagandu, nenávistné projevy a podobně. S odborníky neustále revidujeme naše pravidla. Při velikosti Facebooku je však jasné, že budeme vždy dělat chyby a občas rozhodneme způsobem, s nímž lidé nesouhlasí.

Stránka s přehledem pravidel pro odebírání příspěvků z Facebooku. Pravida jsou veřejná od dubna 2018.

Zákonodárci mi často říkají, že máme příliš velkou moc nad tím, co může být řečeno a co ne. Upřímně řečeno, souhlasím s nimi. Došel jsem k názoru, že bychom tolik důležitých rozhodnutí nemělo být jen na nás. Zakládáme tedy nezávislou organizaci, aby se skrze ni lidé mohli odvolat proti našim rozhodnutím. Spolupracujeme také s vládami, včetně francouzských představitelů, na zajištění efektivnosti systémů pro revizi obsahu.

Internetové společnosti by měly být zodpovědné za to, jakým způsobem prosazují své standardy ohledně škodlivého obsahu. Není možné odstranit veškerý škodlivý obsah z internetu, ale když lidé používají desítky různých služeb – a každá služba má svá pravidla a své postupy – je zřejmé, že potřebujeme standardizovanější přístup.

Jeden z možných přístupů navrhuje, aby normy ohledně škodlivého obsahu stanovila třetí strana. Internetové společnosti by pak uplatňovaly tento standard. Taková regulace by mohla stanovit základní pravidla pro to, co je zakázáno a co je požadováno od společností, aby se výskyt škodlivého obsahu udržel na minimu.

Facebook již dnes zveřejňuje přehledy o tom, s jakou účinností odstraňuje škodlivý obsah. Domnívám se, že každá významná internetová služba by tak měla činit každé čtvrtletí, protože je to stejně důležité, jako finanční výsledky. Jakmile pochopíme, jak častý je výskyt škodlivého obsahu, můžeme sledovat, které společnosti se zlepšují a jak bychom měli stanovit základní pravidla.

Volební kampaně probíhají nepřetržitě, pomohly by nové zákony

Za druhé, legislativa je důležitá pro ochranu integrity volebního procesu. Facebook již představil významné změny v oblasti politických reklam: Inzerenti v mnoha zemích musejí před zakoupením politických reklam prokázat svou identitu. Vytvořili jsme prohledávatelný archiv, který ukazuje, kdo platí za reklamy, jaké další reklamy jsou aktivní a jaké publikum tyto reklamy vidělo. Rozhodování, zda je reklama politická, však není vždy přímočaré. Naše systémy by byly účinnější, kdyby regulace vytvořily společné standardy pro ověřování politických organizací.

Cílené pokusy o ovlivňování voleb skrze Facebook byly zaznamenány například v USA, Británii nebo Indii

Online zákony o politické reklamě se zaměřují především na kandidáty a volby, spíše než na kontroverzní politické otázky, kde jsme viděli více pokusů o ovlivňování. Některá pravidla platí jen během voleb, ačkoli informační kampaně trvají bez ustání. A jsou zde také důležité otázky ohledně toho, jak politické kampaně využívají data a jakým způsobem jsou reklamy cíleny. Věříme, že legislativa by měla být doplněna, aby odrážela realitu skutečných hrozeb a stanovila pravidla pro celé odvětví.

Směrnicí GDPR by se měl inspirovat celý svět

Zatřetí, efektivní ochrana soukromých dat vyžaduje celosvětově harmonizovaný rámec. Lidé z celého světa volají po komplexní regulaci ochrany soukromí v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), a já s tím souhlasím. Věřím, že by internetu pomohlo, kdyby více zemí přijalo nařízení podobné nařízení GDPR jako obecný rámec.

Mark Zuckerberg pochválil směrnici GDPR už v květnu 2018, kdy vypovídal před Evropským parlamentem

Nové regulace o ochraně soukromí ve Spojených státech a na celém světě by měly stavět na ochraně, kterou poskytuje evropské GDPR. Měly by chránit vaše právo zvolit si, jak budou vaše údaje používány, a zároveň umožnit společnostem využívat uživatelské údaje pro účely bezpečnosti a poskytování služeb. Neměly by vyžadovat, aby byla data uložena lokálně v dané zemi; to by naopak mohlo vést k narušení bezpečnosti takových dat, která by byla vystavena neoprávněnému přístupu. Nové regulace by také měly vytvořit způsob, jak hnát společnosti, jako je Facebook, k zodpovědnosti, měly by nám uložit pokuty, když uděláme chyby.

Domnívám se také, že společný globální rámec – spíše než regulace, která se stát od státu značně liší – zajistí, že se internet nerozdrobí, podnikatelé budou moct vytvářet produkty, které slouží všem, a všem se dostane stejné míry ochrany.

Doufám, že s tím, jak zákonodárci přijímají nová nařízení na ochranu osobních údajů, nám pomohou zformulovat odpovědi na některé otázky, které GDPR neřeší. Potřebujeme jasná pravidla, kdy lze informace využít k veřejnému zájmu a jak by se měly vztahovat na nové technologie, jako je umělá inteligence.

Regulace mají jasně říci, že data patří uživatelům

A konečně, regulace by měly zaručit zásadu přenositelnosti údajů. Pokud sdílíte data s jednou službou, měli byste být schopni ji přesunout do jiné. Liidé si pak mohou vybrat a vývojáři inovovat a vzájemně si konkurovat.

Je to důležité pro internet – a proto, aby vzniklay služby, které lidé chtějí. Proto jsme vybudovali naši vývojovou platformu. Skutečná přenositelnost dat by spíše připomínat to, jak se lidé dnes s pomocí naší platformy přihlašují do aplikací, spíše než abyste si jako dnes mohli pouze stáhnout archiv s vašimi informacemi. To však vyžaduje jasná pravidla o tom, kdo je zodpovědný za ochranu informací v případě přechodu mezi různými službami.

To také vyžaduje společné standardy, což je důvod, proč podporujeme standardní formát pro přenos dat a open sourcový Data Transfer Project (Pozn. red.: projekt přenosu dat, který byl založen v roce 2017 a účastní se ho v podstatě všechny velké služby, mimo Facebooku i Google, Microsoft a Twitter).

Mark Zuckerberg vypovídá před americkým Kongresem (10. dubna 2018)

Domnívám se, že je odpovědností Facebooku spolupodílet se na řešení těchto problémů a těším se, až o nich budu jednat se zákonodárci celého světa. Vytvořili jsme pokročilé systémy, které vyhledávají škodlivý obsah, případy ovlivňování voleb a zprůhlednili zadávání reklamy. Občané by se však neměli v těchto otázkách být odkázani na řešení, se kterými přijdou jednotlivé firmy. Měli bychom vést širší diskusi o tom, co jako společnost chceme a jak může regulace pomoci. To jsou čtyři důležité oblasti, k diskusi se jich samozřejmě nabízí mnohem více.

Pravidla Internetu umožnila generaci podnikatelů budovat služby, které změnily svět a významně obohatily životy uživatelů. Je načase tato pravidla aktualizovat tak, aby i do budoucna jasně určovala odpovědnost pro občany, firmy a vlády.