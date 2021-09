Špinavý vzduch prohlubuje u lidí psychické potíže, zjistili vědci

Vzduch, který dýcháte, může mít vliv na vaše duševní zdraví. A pokud už trpíte psychickými problémy, špinavé ovzduší vám je pravděpodobně zhorší. Alespoň to tvrdí studie, kterou zveřejnili vědci v British Journal of Psychiatry. Nabádají tak státy, aby se zamyslely nad způsoby, jakými by se kvalita vzduchu dala zlepšit. Smog má přitom negativní dopad i na výskyt úzkostí nebo inteligenci.