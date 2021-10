Plíce na Andělu ukazují na problém. Kromě chvály však sklízejí i kritiku

Až do začátku listopadu je na Smíchově dočasně nová atrakce.

„Na Andělu můžete spatřit plíce, které budou v průběhu času černat, aby ukázaly důsledky znečištění ovzduší na naše dýchací cesty i celou planetu. Cílem je ukázat, že každý z nás může přispět ke snížení ekologické zátěže,“ vysvětluje na sociálních sítích městská část Praha 5.



Podle Bohumila Kotlíka, který má na starosti kvalitu ovzduší ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ), zrovna černání makety plic příliš vypovídající hodnotu o pražském ovzduší nemá.



„Pokud si lidé uvědomí, že jejich aktivity vedou k průšvihu, tak s tím zásadní problém nemám. Maketa plic bude černat ze dvou důvodů. Budou se na ni chytat velké částice, které jsou ale méně škodlivé. Černání způsobí také saze uhlíku ze spalování,“ vysvětluje Kotlík.

Anně Vinklárkové z občanského sdružení Arnika zaměřeného na ochranu životního prostředí se nápad s maketou plic líbí. „Pokud to má upozornit, že se ignorují dopady na lidské zdraví, tak to není špatná myšlenka. V pražských čtvrtích jako Žižkov a Smíchov jsou roky čísla na hraně hygienických limitů. Vedení města s tím nic nedělá, a naopak plánuje rozvoj těchto čtvrtí na místě brownfieldů, a tím se problémy s dopravou ještě zhorší,“ vysvětluje aktivistka.



Stromy se sázejí, ale za městem

Vedení metropole se však v textu usnesení zastupitelstva z 20. června 2019 přihlásilo k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN z října 2018 a vyhlásilo ambiciózní Klimatický závazek. V roce 2019 si Praha také vytyčila cíl do osmi let vysázet na svém území milion nových stromů, statisíce stromů již přitom byly opravdu vysazeny.

Anna Vinklárková z Arniky přesto na straně vedení města vidí rezervy. „Slavný závazek vysadit milion stromů pro Prahu dopadl tak, že se stromy sázejí v polích za Prahou, aby se to naplnilo. I když je to uvnitř administrativních hranic, tak je to spíš za městem. Nejlepší ale je, když stromy rostou například někde u silnice a pohlcují tam prachové částice způsobené dopravou. Přímo ve městech zeleň také pomáhá v létě s ochlazováním,“ podotýká aktivistka a také upozorňuje, že navzdory sázení se zase na dalších místech stromy kácejí.

„Magistrála a Strakonická ulice na Smíchově v Praze představují letitý problém a město vůbec nemá vůli regulovat individuální automobilovou dopravu. Je potřeba zavést mýtné. O velkých problémech město ví dvacet let a nic s nimi nedělá,“ říká Vinklárková. Na příkladu některých západoevropských měst je podle ní možné ukázat, jak funguje regulace individuální automobilové dopravy. „Tato města Prahu, která tento trend nesleduje, brzy předhoní,“ dodává aktivistka.

V Praze podle Bohumila Kotlíka moc velké problémy s kvalitou ovzduší nejsou. „Minulý rok bylo dokonce nejlepší za posledních dvacet let,“ říká odborník ze SZÚ. Podle něj by ale veřejnost měla vědět, jaká je realita. „Když někdo změří oxidy dusíku na křižovatce I. P. Pavlova a pak tvrdí, že taková je celá Praha, tak to je samozřejmě nesmysl,“ vysvětluje odborník.

I když minulý rok klesly emise z dopravy, jejich hodnoty se postupně vrátily. A slabší znečištění se projevilo u hlavních dopravních uzlů. Lidé v koronakrizi však trávili více času doma. „Topili, vařili, i když se snížila tranzitní doprava, zůstala ta místní, která se nezměnila, někde tak situace mohla být i horší,“ vysvětluje Kotlík.

Podle něj je ve vztahu k ovzduší také otázkou, co je a co není špatné. „Čistá lokalita v České republice už skoro není. Životní prostředí je a bude problém, ale nesmí se to generalizovat,“ dodává Kotlík.

Doprava a staré kotle

Monitorování stavu ovzduší má na starosti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„V Praze největší problémy s kvalitou ovzduší způsobuje oxid dusičitý z dopravy, potom ozon, který moc neovlivníme, protože nemá emisní zdroj, a také je to benzo(a)pyren, který je v místech rodinných domků nebo rezidenčních oblastí, kde jsou sociálně slabší, kteří topí způsobem, kterým by neměli. Problémem je topení ve starých, nevyhovujících kotlích nebo spalování plastů,“ říká Václav Novák, který je v ČHMÚ vedoucím oddělení Informačního systému kvality ovzduší.