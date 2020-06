V Nitře tragicky zahynula pětiletá holčička. Uškrtila se vodítkem

K tragédii došlo ve středu odpoledne. Dívka byla sama s otcem. Podle stanice TV Markíza okamžitě přivolaní záchranáři oživovali dívku přibližně půl hodiny, nebyli však úspěšní.

„Prosím z úcty k rodině, kterou znám, zdržte se negativních reakcí. V takovýchto chvílích to mají už tak dost těžké. Jsou to dobří rodiče a je to obrovská tragédie a nešťastná náhoda,“ řekla známá rodiny Denisa M. Lidé se v komentářích na sociálních sítích ptají, kde byli v době tragédie rodiče.

Policejní mluvčí Renáta Čuháková sdělila televizi Joj, že k případu se vzhledem k jeho citlivosti zatím vyjadřovat nebude.