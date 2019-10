Otec vyhazoval při hře svou dceru do vzduchu, zabil ji stropní větrák

Podle listu New Zealand Herald si šestadvacetiletý Jesus Michael Salazar hrál s půlroční nevlastní dcerou v obýváku, když došlo k neštěstí. Muž si s dívkou hrál a vyhazoval ji u toho do vzduchu. Nevšiml si ale, že na stopě běží zapnutý větrák, který dívku vážně zranil na hlavě.

Holčička byla převezena s rozsáhlým krvácením do nemocnice Guillermo Rawson, kde musela okamžitě na operační sál. Ačkoli se lékaři pokusili dítě zachránit, dívka nakonec svým zraněním podlehla.

Argentinská policie jejího nevlastního otce zadržela. K nešťastné události došlo během rodinné oslavy. Poté, co se dívka zranila, chtělo podle listu Daily Mail několik rozhněvaných příbuzných Salazara fyzicky napadnout. Policie případ nejprve vyšetřovala jako zabití z nedbalosti, soudce však čin překvalifikoval na vraždu.

Příbuzná oběti místním médiím řekla, že její sestra připravovala v kuchyni jídlo, zatímco Salazar si hrál s holčičkou v obýváku. „Najednou jsem uslyšela hroznou ránu, kterou způsobil větrák. Šla jsem se podívat, co se stalo. Jesus měl celou košili od krve,“ popsala žena.

„Rychle jsem běželi pro souseda, aby nás odvezl autem do nemocnice. Jesus celou cestu opakoval, že to nechtěl udělat, že to byla nehoda,“ dodala příbuzná.