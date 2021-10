Mysleli, že jen odešel. Po 45 letech zjistili, že ho zabil sériový vrah

Francis Wayne Alexander se narodil v Severní Karolíně. Jeho rodina se přestěhovala do New Yorku, kde se oženil. Následně odjel do Chicaga. Později se rozvedl a pak zmizel.

Rodina se domnívala, že chce zůstat sám. „Prostě ho milovali, ale mysleli si, že s nimi nechce mít nic společného. Proto se nikdy neobjevil v hlášení jako pohřešovaná osoba,“ přiblížil postoj rodiny podle agentury AP šerif okresu Cook v Illinois Tom Dart.

Podle Alexandrovy sestry Carolyn nicméně rodina nikdy nepřestala přemýšlet, co se s mladíkem stalo. Až po 45 letech zjistili, že zemřel rukou sériového vraha přezdívaného „Klaun Zabiják“.

„Je to těžké, dokonce i o 45 let později, znát osud našeho milovaného Wayna,“ napsali Sandersovi. „Byl zabit rukou odporného a zlého muže. Naše srdce krvácejí a naše soustrast směřuje k rodinám ostatních obětí,“ napsala rodina.

Sériový vrah mladého muže zavraždil v roce 1976 nebo 1977, kdy Alexandrovi bylo 21 nebo 22 let a v té době příležitostně pracoval v barech. Na rozdíl od ostatních obětí, které Gacy zlákal do svého domu, Alexandera pravděpodobně osobně neznal.

Vrah obvykle své vyhlédnuté „kořisti“ nabízel práci na stavbách, peníze za sexuální služby, případně též vystupoval jako policista. Často si také vybíral náhodné mladíky na autobusových zastávkách či stopaře.

Podle šerifa Darta měl Alexander smůlu, že žil v oblasti, kde vrah většinou zabíjel. A také bohužel pracoval v místech, kde se Gacy zaměřoval na konkrétní lidi a specifické sociální skupiny.

Tajemná oběť číslo pět

Alexanderovy ostatky se našly mezi pozůstatky šestadvaceti dalších obětí pod Gacyho domem v roce 1978 poté, co policie vraha zatkla. Těla tří dalších oběti policisté nalezli pohřbené na Gacyho pozemku. Zbylé čtyři pak ve vodních kanálech jižně od Chicaga.



Wayne Alexander patřil mezi osm obětí, které nemohli policisté zprvu vůbec identifikovat. V roce 2011 šerifova kancelář začala s vyšetřováním ostatků, přičemž se jí podařilo za pomoci testů DNA a informací od rodinných příslušníků zemřelých, kteří nahlásili jejich zmizení, zjistit totožnost dvou obětí. Jelikož ale Alexandrova rodina jej neuvedla jako pohřešovaného, další pátrání bylo pro policisty komplikovanější.

John Wayne Gacy Narodil se v roce 1942 v Chicagu ve státě Illinois. Americký podnikatel a politický aktivista v letech 1972–78 znásilnil, mučil a zavraždil nejméně 33 teenagerů nebo mladých mužů. Většinu obětí pohřbil ve svém sklepě, když už tam neměl místo, házel těla obětí do řeky. Přezdívalo se mu „Klaun zabiják“, protože si svého času přivydělával tím, že chodil bavit děti v převleku klauna. Ve vězení pak klauny maloval. Soud ho shledal vinným z vražd 33 lidí, v roce 1994 jeho život ukončila smrtící injekce.

Vyšetřovatelé se při zjišťování personálních informací „oběti číslo pět“ spojili s neziskovou organizací DNA Doe Project. Výzkumníci prostřednictvím analýzy Alexanderovy stoličky pak sestavili jeho genetický profil, který porovnali s údaji s genealogické webové stránky. Tak narazili na jeho bratrance a několik dalších vzdálenějších členů rodiny.

Při sledování stop využili vyšetřovatelé také finančních záznamů, parkovacích lístků a dalších dokumentů, aby určili totožnosti oběti. Finálním důkazem byla totožnost se vzorky DNA Alexanderovy matky a jeho nevlastního bratra.

Policisté nyní hodlají pátrat po identitě zbývajících pěti zemřelých. Podle detektiva Jasona Morana by opět rádi využili metody, která jim pomohla objevit Alexandera.

„Tohle je jeden z nejnovějších vyšetřovacích nástrojů pro pátrání po zmizelých a neidentifikovaných jedincích,“ říká Moran. Policisté pomocí DNA vzorků od lidí, kteří podezírali Gacyho, že zabil jejich milované, vyšetřili alespoň dalších 11 případů vražd, které neměly nic do činění se zabijáckým klaunem.