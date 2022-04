Po odhalení vlajky s hákovým křížem, portrétů Adolfa Hitlera, a v neposlední řadě tří kusů videohry Sims u údajné teroristické skupiny, která měla připravovat atentát na prokremelského moderátora Solovjova, ruská propaganda předložila další bizarní nálezy. Tentokrát z Mariupolu.

„To, co jsme tam našli, je opravdu... to se nedá popsat slovy. Je to rána pro děti, pro nejzranitelnější členy společnosti,“ líčil zděšení z nálezu plátna s pentagramem a kalendáře s ilustracemi stejnopohlavních párů válečný reportér Prvního kanálu Ivlev.

Сталингулаг @StalinGulag На Первом канале рассказали, что в Мариуполе российские войска обнаружили штаб геев и лесбиянок, который контролировал ЛИЧНО ДЖО БАЙДЕН И КОНГРЕСС США! Шах и мат! https://t.co/CEY4SLGtdz oblíbit odpovědět

V jednom z mariupolských domů objevily ruské jednotky ústředí gayů a lesbiček, sdělil Ivlev moderátorovi Ruslanovi Ostaškovi na otázku, co se na místě nachází po „verbeži, co se usadila v Azovstalu“.

„V Mitropolitské ulici jsme našli dvoupatrový dům, kde byla organizace netradiční orientace; gayové a lesby a všechno ostatní, na co si vzpomenete,“ popisuje ruský reportér.

„Na tom domě je umístěna pamětní deska s úplným označeným organizace. Pokud budete pozorní a přečtete si historii této organizace, zjistíte, že je prakticky pod přímou patronací prezidenta Spojených států a amerického Kongresu,“ zakončil Ivlev popis svých zážitků z Mariupolu. Konkrétní důkazy kromě pamětní desky však neuvedl.

Od roku 1999 není homosexualita v Rusku považována za duševní nemoc. Sexuální menšiny ale v zemi nadále čelí ostrakizaci a nerovným zákonům. V roce 2012 Moskva vydala 100letý zákaz pořádání festivalu Moscow Pride, který se na přítomnost sexuálních menšin na území Ruské federace snažil upozorňovat.