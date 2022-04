Trapas ruské propagandy. Chycení atentátníci prý nesli do akce hru The Sims

Podle Vladimira Putina odhalila ruská tajná služba FSB 25. dubna teroristickou skupinu, která chystala vraždu jednoho ze známých novinářů ruské televize Vladimira Solovjova. Šlo prý o členy neonacistické teroristické skupiny National Socialism / White Power, kteří pracovali na zakázku ukrajinské tajné služby SBU (více viz zpravodajský článek).

Aby náhodou nevznikly nějaké pochyby o závažnosti celého incidentu, byly na oficiálním youtubovém kanálu Vyšetřovacího výboru Ruské federace zveřejněny záběry z policejního zásahu. Samotné video je v mnoha částech zamlžené, lze však snadno dohledat i necenzurovanou verzi.

Mimo zatýkání potetovaných neonacistů se tak můžeme podívat i na jejich zabavené vybavení, které obsahuje vše, co byste asi od takové tajné neonacistické bojůvky operující v týle nepřítele mohli očekávat. Oblečení s hákovými kříži, fotky Hitlera, nacistické insignie, drogy a samozřejmě také zbraně a výbušniny. Jediné, co skutečně překvapí, jsou tři kopie počítačové hry The Sims v originálních obalech.

Je samozřejmě možné, že si nacističtí nájemní vrazi krátili čas při čekání na vražednou misi stavěním příbytků pro virtuální postavičky (anebo si hru opepřili některou z mnoha dostupných pornomodifikací, kterým jsme věnovali samostatný článek). Ovšem pravděpodobnější variantou je, že celá akce je jen selháním propagandy ze strany ruských úřadů.

Působí to totiž, jako by člověk zodpovědný za přípravu údajného doupěte zločinců špatně interpretoval zadání a namísto mnohem logičtějších tří SIM karet do mobilních telefonů pořídil tři datadisky k videohře The Sims. Této teorii ostatně nahrává i fakt, že věnování napsané v jedné z nalezených knih, obsahuje text „nečitelný podpis“, což podle všeho mělo znamenat, aby pisatel vytvořil neidentifikovatelný klikyhák, který by nešlo hlouběji identifikovat.

Samozřejmě je také možné, že jde o geniální ukrajinskou strategii, jak i v případě neúspěchu útočného komanda zdiskreditovat ruskou stranu.