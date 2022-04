Naši vojáci ničí fašistické zrůdy! Ukrajina bombarduje vlastní města a svádí to na nás! Ukrajinští nacionalisté střílejí do svých lidí! Ukrajinští fašisté brání vlastním lidem utéct do vytouženého Ruska! Ukrajinští nacisté věší v metru hákové kříže!

Ne, nikdo se nepomátl, tohle bahno se valí ze státních ruských televizí, které masírují většinu Rusů od rána do večera. Deset dní jim vydržely lhát, že žádná válka není, potom spustily brutální propagandu o velké vlastenecké operaci.