VIDEO: Ruský vlak hodinu brzdil velbloud, který odmítl opustit kolejiště

20:48 , aktualizováno 20:48

Vlak v jižním Rusku nabral hodinové zpoždění poté, co mu do cesty vstoupil velbloud. Před houkající lokomotivou sice utíkal, opustit kolejiště ale odmítl. Případů, kdy divoká či domácí zvířata vběhnou do kolejiště, v poslední době podle místní železniční společnosti značně přibývá.