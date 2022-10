Jaderná válka je nepřípustná, nikdy nesmí být rozpoutána, couvá Rusko

„Rusko je zcela věrné zásadě nepřípustnosti jaderné války. Podobná válka nemůže mít vítěze. Nikdy nesmí být rozpoutána,“ citovala čtvrteční vyjádření Zacharovové agentura TASS.

Mluvčí ruské diplomacie zároveň obvinila západní země a jejich média, že se v kontextu „krize kolem Ukrajiny“ snaží dostat do centra pozornosti „jaderný narativ“ a svalit vinu z jaderné eskalace na Rusko. „Vzniká dojem, že ve Washingtonu a dalších západních metropolích mohou mít zájem na nebezpečné eskalaci situace a snahu připsat vinu za ni naší zemi,“ prohlásila.

Debatu o použití jaderných zbraní Ruskem rozvířil předminulý týden sám ruský prezident Vladimir Putin, který při vyhlášení částečné mobilizace obvinil Západ z „jaderného vydírání“ a pohrozil použitím svého jaderného arzenálu.

K vyhrožování použitím jaderných zbraní ze strany Ruska se přidal také místopředseda ruské bezpečnostní rady a exprezident Dmitrij Medveděv, podle kterého má Rusko právo v nezbytném případě použít jaderné zbraně.

Poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan naopak Moskvu varoval, že Rusko bude čelit katastrofálním následkům, pokud se rozhodne použít jaderné zbraně proti Ukrajině, kde na konci února rozpoutalo válku.

Chceme být u řešení úniků plynu, zní z Ruska

Zacharovová pak také uvedla, že Rusko nemůže být vyloučeno z mezinárodního vyšetřování nedávných poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Problémy s úniky plynu z potrubí, která vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, hlásily minulý týden dánské a švédské úřady. O víkendu pak Dánsko oznámilo, že únik se patrně zastavil.

Německo v sobotu uvedlo, že chce úniky z potrubí vyšetřit společně s Dánskem a Švédskem. Podle představitelů zemí Evropské unie stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky.

Zacharovová zdůraznila, že Rusko se bude domáhat podílu na vyšetření diverzních akcích na plynovodních potrubích. Ve středu si místopředseda ruské vlády Alexandr Novak stěžoval, že Dánsko nereaguje v tomto ohledu na ruské žádosti.

„Pokud není majiteli (plynovodního potrubí) dovoleno podílet se na vyšetřování, znamená to, že je co skrývat,“ sdělila ve čtvrtek Zacharovová v narážce na to, že většinovým vlastníkem plynovodů je ruská státní firma Gazprom. Za absurdní také mluvčí ruské diplomacie označila obvinění, že za poškozením potrubí stojí přímo Rusko.