Atomovky Putinovi nepomohou, USA pak Rusy na Ukrajině zničí, míní experti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V případě, že se ruský prezident Vladimir Putin rozhodne na Ukrajině nasadit jaderné zbraně, zničí USA a jejich spojenci ruskou armádu a její vybavení na Ukrajině a potopí Černomořskou flotilu. Řekl to někdejší šéf americké CIA David Petraeus. Zahraniční analytici se pak shodují, že Kreml by nasazením nukleárního arzenálu riskoval mnohem víc, než by získal.