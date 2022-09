Máme právo použít jaderné zbraně, tvrdí Medveděv. NATO podle něj nezasáhne

Premium Rusko má přibližně dva tisíce taktických jaderných zbraní a v posledních dnech prudce vzrostly obavy, že by je...

KOMENTÁŘ: Obyčejní, ponížení a uražení. Meloniová ví, že svoboda má svou cenu

Premium Revoluce v italských urnách? Kdyby to nepředvídaly všechny výzkumy veřejného mínění po několik měsíců, bylo by to možná...