Rusové investují do vlastní Wikipedie, má zabránit šíření lží a polopravd

Do roku 2023 by měla v Rusku začít fungovat nová internetová encyklopedie. I přesto, že veškerá hesla se budou zpracovávat v ruštině, cíle tohoto domácího projektu jsou vcelku ambiciózní. Do budoucna by se měla stát jedním z konkurentů globální mnohojazyčné onlinové encyklopedie – Wikipedie, na jejíž tvorbě se v současné době podílejí dobrovolní přispěvatelé z celého světa.