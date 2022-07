Jako v dobách SSSR. Rusové se kvůli drahotě vrhli na zahradničení

Ksenija Abramovová to má z Petrohradu na svoji daču pět hodin jízdy. Přesto na konci každého pracovního týdne usedne se svojí matkou do auta, naloží svého bílého samojeda a pět koček a vydají se do Pskovské oblasti u hranic s Estonskem, kde během víkendu usilovně pracují na svém pozemku.

Podobně jako řada jiných Rusů se snaží zmírnit dopad rostoucích cen potravin a západních sankcí, které byly na Rusko uvaleny kvůli invazi na Ukrajinu. „Všechno je naprosto nesmyslně drahé. Je to katastrofa. A tak se od rána do večera potíme na zahrádce,“ vysvětlila ruské korespondentce The Wall Street Journal Ksenija Abramovová.