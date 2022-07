Přibudou kurníky i spotřeba horšího jídla, říká expert na zdroje potravin

Na začátku ruské invaze se mluvilo o tom, že úroda na Ukrajině bude malá, že budou chybět potraviny. Jak to vypadá teď?

Jeden z našich absolventů provozuje na Ukrajině zemědělský podnik. V počátku válečného konfliktu mě ubezpečoval, že střední a západní část Ukrajiny nebude tolik zasažená, nicméně, že očekávají výnosový propad, neboť nebudou například hnojiva nebo že se nezvládnou některé práce včas. V současné době přibyly ještě transportní komplikace. A nejspíš budou chybět i pracovníci, přestože vláda prý zemědělce zatím na frontu neposílá. Odhaduje, že produkce bude nižší o 25 až 30 procent, a to především u jarních plodin jako slunečnice, kukuřice a sója. Takže se to asi nebude tolik týkat pšenice, ale chybět bude například slunečnicový olej, jehož je Ukrajina velkým světovým exportérem, což žene nahoru ceny všech olejů.

Některé vize počítají se syntetickými potravinami. Toho nejsem velký příznivec.