Ceny nízké, zboží na paletách. Velké ambice ruského supermarketu zhatila válka

Ryby, maso, koření, ale i drogerie, to vše může zákazník ruského supermarketu Mere zakoupit v severočeském Chebu a středočeské Příbrami.

Čerstvé pečivo, zelenina, ovoce nebo sýry tu ovšem chybí. Stejně jako ruské potraviny. Většina států, kde řetězec působí, v důsledku invaze přijala sankce vůči Rusku, a to včetně omezení či bojkotu potravin.

Největším tahákem supermarketu Mere jsou velmi nízké ceny, a na to český zákazník, obzvlášť v dnešní inflační době, slyší. Žádné týdenní akce se supermarket nepořádá.

Způsob, jakým Mere zboží na prodejně nabízí, přitom českému zákazníkovi připomene doby začínajících diskontů jako třeba Plus. Většina zboží na prodejně leží na paletách nebo je vyskládaná v krabicích. Chlazené výrobky se nachází ve velké místnosti, která slouží jako lednice, kterou lemují mrazicí boxy.

Nejinak tomu bylo i při návštěvě příbramské prodejny Mere na začátku května. Okolo deváté hodiny ranní bylo parkoviště poloprázdné a uvnitř prodejny nakupovalo asi deset zákazníků, spíše senioři. Jejich košíky obsahovaly jen několik položek.

Cenově nejvýhodnějšími položkami v Mere jsou například německý prací prášek, kuchyňské utěrky, ale i různé rybí speciality nebo velkoobjemová balení koření.

V nabídce jsou také levné masné výrobky – uzeniny, klobásky či kuřecí párky – ovšem obsah masa, které se v nich nachází, je velmi nízký. Výhodně se dá pořídit také drogerie z Německa a Francie. Například sprchové gely Adidas či Palmolive jsou i o půlku levnější než v jiných řetězcích.

Podle oslovených zákazníků je na nákupy přivádí hlavně ceny. „Nejzajímavější jsou ceny, jezdíme sem jednou týdně,“ řekl manželský pár, který v daný den několik položek nakoupil.

To, že je obchod ruský ovšem mnozí zákazníci moc neřeší. „Proč by to mělo vadit,“ sdělila jedna z oslovených zákaznic a dodala, že obchod navštívila poprvé a hlavně ze zvědavosti.

Řetězec Mere je součástí ruské společnosti Svetofor, která byla založena v roce 2009 a nyní ji řídí bratři Sergej a Andrej Schneiderovi ze Sibiře. Na ruském trhu je jedním z největších diskontů.

První pobočka mimo Rusko byla otevřena v Rumunsku. Momentálně má tento řetězec také pobočky v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Polsku a Česku. Těsně před ruskou invazí na Ukrajinu plánoval Mere otevření nové prodejny v Chebu.