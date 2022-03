Sachara nět! Rusové panikaří, z obchodů zmizel veškerý cukr

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Široširá je ruská země, největší země na světě.“ Nad nekonečnou stepí Altaje, úrodnou nížinou Povolží, hlubokou sibiřskou tajgou i mrazivou tundrou Jakutska se ovšem dnes nese trudné heslo krušných časů, které dopadly na její obyvatele:

Sachara nět! Cukr není!

Neseženete ho v Saratovu, Jekatěrinburgu ani Ťumeni. „V Kazani není! Ve všech velkých supermarketech jsou prázdné regály. A přitom jsou v naší republice dva velké cukrovary,“ stýskají si obyvatelé Tatarstánu.

A z města Orel ležícího devět set kilometrů dál na jihozápad se ozvěnou vrací: „Ze všech obchodů zmizel cukr. U nás ve městě nenajdete ani kilogram. Prodávají ho pod pultem a na internetu za neskutečné ceny.“

To je jen zlomek svědectví, které ve svém velkém průzkumu o dostupnosti základních potravin nashromáždil nezávislý deník Novaja Gazeta. Za nedostatkové zboží cukr označilo 84,5 procenta z téměř dvou tisíc respondentů.

V obchodech, kde je ještě k dostání, nestačí zákazníci koukat na cenovky. Kilo cukru ještě loni stál v padesát rublů, dnes v některých řetězcích stojí i 109 rublů (nynějších asi 23,5 Kč). Obchody také a doporučení s úřadů zavedly limity: na osobu prodávají maximálně deset kilo.

Sociální sítě plní fotky prázdných regálů a (neověřená) videa důchodců bojujících v supermarketech o balíky cukru, na Youtube se objevují žertovné návody, jak přeměnit samohonku zpátky na cukr. Nejtemnější vášně probouzí videa prodavaček, které pokoutně vynášejí z obchodu velká balení vzácného sladidla a předávají je příbuzným...

Otázka dne zní: kam se poděl cukr? V zemi, která je sedmým největším producentem cukru na světě? Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že v Rusku jsou zásoby cukru dostatečné. Na vině jsou podle něj spekulanti. „Cukru máme dost. Ale firmy které by ho měly dodávat z cukrovarů do obchodní sítě, ho drží ve skladech a čekají, až podraží o dalších padesát procent,“ řekl ministerský tajemník Viktor Jevtuchov.

Ekonomové se shodují, že nedostatek způsobilo především chování zákazníků, kteří se v obavách z dalšího zvyšování cen v důsledku západních sankcí snaží předzásobit. „Ceny rostou a regály pustnou. Statistika je statistika, ale v tomto případě hrají emoce a zkušenost větší roli než čísla“, připomíná list Novaja Gazeta fakt, že panické skupování potravin Rusko zažilo během každé větší krize, například po anexi Krymu nebo na začátku pandemie.

Moskva se snaží na paniku v obchodech reagovat. Do konce srpna zakázala export cukru, pšenice, žita, ječmene a kukuřice do dalších postsovětských zemí sdružených v Eurasijské ekonomické unii. Antimonopolní úřad oznámil inspekce proti možným kartelům mezi producenty cukru, do ruských přístavů v Černém moři už míří lodě s 88 tisíci tunami cukru z Brazílie.

Cena za invazi na Ukrajinu se ovšem projevuje i u dalšího zboží. Zdražuje pohanka, olej, maso, těstoviny, čaj, ovoce a zelenina i oblíbení slanečci. Některé značky psího žrádla zdražily o 200 až 400 procent, léky o padesát procent. Ze všeho nejvíce rostou ceny importované elektroniky: notebooků, mobilů, televizorů i domácí techniky.

„Myčka nádobí dříve stála 13 tisíc rublů, dnes vyjde na 35 tisíc,“ uvedl jeden z respondentů Nové Gazety. Jiní si zase všímají, že některé zboží jako káva nebo těstoviny se začalo prodávat v menších baleních. Další respondent si posteskl, že pekaři do vatrušek (tradiční ruský tvarohový koláč) nedávají už skoro žádný tvaroh.

Hlavním symbolem „utrpení“ ruského člověka je ovšem cukr. Jak ve své reportáži píše Novaja Gazeta, na trhu v Saratově se na něj ve středu stála dlouhá fronta, ve které čekalo asi sto penzistů. Mnozí z nich přišli s vozíky, ale marně. Každý má nárok jen na dvě kila a už se šíří zvěst, že na všechny se nedostane. „Už je tady zase rok 1998. Ceny rostou a nic není k dostání,“ naříká stařenka v pletené šále.

Její sousedka dodává: „Nemohu sehnat prášky na vysoký tlak. Měla jsem nějaké z Česka, ale teď v lékárně mají jenom sovětské... ty mi nevyhovují,“ stýská si. Obě ženy si pak společně zanadávají na Ukrajince a Američany.