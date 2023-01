Shoří jako jiné, vymažme Brity z mapy, reaguje Rusko na tanky pro Ukrajinu

Britský premiér Rishi Sunak záměr dodat Ukrajině moderní tanky Challenger 2 potvrdil v sobotním telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Británie tak zřejmě bude mezi prvními zeměmi, které Ukrajině poskytnou tanky vyrobené na Západě.

„Používají tuhle zemi jako nástroj k dosažení svých protiruských cílů,“ prohlásil Peskov o plánované dodávce. „Tyto tanky hoří a budou hořet jako zbytek (západní vojenské techniky),“ dodal.

Podle Peskova dodávky vojenské techniky z Velké Británie či Polska nezmění situaci na bojišti. Prohlásil, že západní země se tím pokouší prodloužit konflikt, což jen v konečném důsledku přinese Ukrajině „více problémů“.

Rusko opakovaně obviňuje Západ, že zneužívá Ukrajinu k tomu, aby zničil Rusko. Moskva se snaží vytvářet dojem, že ukrajinský lid osvobozuje od západních zlovolných machinací. Západ i Kyjev ruské konspirační teorie odmítají a upozorňují, že to bylo Rusko, kdo z neopodstatněných důvodů zahájil válku.

Pohrdavá vyjádření na adresu západních zbraňových systémů od ruských představitelů není nic neobvyklého. Například ruský prezident Vladimir Putin označil americký systém protivzdušné obrany Patriot je zastaralý a dodal, že Rusko na něj najde protilék.

Ruští propagandisté na vyjádření Londýna reagovali s velkým podrážděním. „Velká Británie fakticky vstoupila do války,“ prohlásil moderátor ruské televize Rossija 1 Vladimir Solovjov. „Považuji nyní Velkou Británii za náš legitimní vojenský cíl.“ Tuto větu ostatně použil v minulosti již mnohokrát.

Ruský poslanec Andrej Guruljov vyzval k obnovení ruských jaderných zkoušek, aby se celý svět „třásl“ strachy. Pohrozil vyhlazením Velké Británie. „Když nebude Londýn, budeme mít vítězství. Už před šesti měsíci jsem řekl, že by Velká Británie měla být vymazána z povrchu země.“

Oba propagandisté zničením už vyhrožovali také Francii poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že na Ukrajinu pošle lehká obrněná průzkumná vozidla AMX-10 RC zvaná stíhač tanků. Solovjov prohlásil, že Francie se tím stává stranou konfliktu a Rusko by mělo reagovat „preventivním úderem“. „Neměla by být žádná Francie,“ uvedl Guruljov.

Tanky jako projev méně vyděšeného Západu

Britský premiér podle listu The New York Times vede úsilí, aby USA, Kanada a Evropa poslaly na Ukrajinu to vybavení, které se západní státy doposud zdráhaly Ukrajině dodat z obav z ruské reakce a eskalace konfliktu. „Stáváme se odvážnějšími, méně couváme před rizikem. Jsme méně vyděšeni Putinovou rétorikou, že jakékoliv vážné západní zapojení může mít následky,“ komentoval Sunakovo rozhodnutí šéf obranného výboru britské Dolní sněmovny Tobias Ellwood.

„Konečně uznali, že to bude dlouhá válka, pokud nezasáhnou s ještě více zdroji, aby urychlili ukrajinské vítězství,“ hodnotí změnu dosavadní strategie západních států neposílat na Ukrajinu moderní těžkou techniku Mick Ryan, vojenský stratég a bývalý generálmajor australské armády z Lowyho institutu. Podle Sunakova mluvčího se premiér domnívá, že „dlouhá a statická válka slouží jen ruským cílům“ a dodávka britských tanků může „zajistit vítězství Ukrajiny v této válce“.

Svým krokem Londýn vyvíjí tlak na Berlín, aby schválilo poskytnutí německých tanků Leopard Ukrajině. Leopardy už Kyjevu přislíbily Polsko a Finsko, podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby dodávky chystají i další tři nejmenované země. Klíčový je však souhlas Německa.