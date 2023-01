Tanky pro Ukrajinu. Tlak na Berlín sílí, Londýn chce poslat challengery

Neuplynul ani týden od chvíle, co německá vláda slíbila Ukrajině transportéry Marder, a Berlín už je zase pod tlakem. Měl by dodat i tanky Leopard 2, nebo k tomu aspoň aspoň dát souhlas ostatním evropský zemím, zní v posledních dnech z Polska a Francie. Do přesvědčování se zapojila i britská vláda.