Nemluvte nám o demokracii! Američané nechtěně nahráli Kremlu před volbami

Rusko čekají letos v září volby do Státní dumy, dolní komory tamního parlamentu – druhé od ruské anexe ukrajinského Krymu a první od úplného opadnutí „po-krymské euforie“, která sloužila jakožto štít pro vládní stranu Jednotné Rusko. Její popularita u voličů dlouhodobě strádá a podle analytiků se rozpoložení Rusů už vrátilo do stavu před anexí. Opoziční snahy jakkoliv ovlivnit hlasování naopak sílí a jak se ukázalo během voleb do regionálních zastupitelství před dvěma lety, mohou vládě na cestě za kýženou dvoutřetinovou většinou ještě zavařit.