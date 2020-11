Supervelmoc se potápí. Rusko škodolibě pozoruje volební zmatky v USA

„Tento volební výsledek je pro Ameriku to nejhorší, co se mohlo stát,“ okomentoval poslanec Státní dumy Vjačeslav Nikonov americké čekání na vítěze prezidentských voleb, které se kvůli rekordnímu počtu korespondenčních hlasů táhne daleko déle než obyčejně.

„Oba kandidáti si nárokují vítězství, Trump si stěžuje na podvody. Ať už u soudu vyhraje kdokoliv, polovina Ameriky ho za svého prezidenta považovat nebude,“ zamyslel se Nikonov.

Vnuk Stalinova ministra zahraničí Molotova pak ve státní televizi dodal: „Je uhrančivé sledovat tento spektákl potápějící se supervelmoci.“



Podobné názory nejsou v ruské politice ničím výjimečným, připomíná moskevský korespondent BBC. Mnoho představitelů Putinova režimu vnímá geopolitiku jako hru s nulovým součtem: pokud je váš soupeř slabý, jste vy silní.



„Kalkulují s tím, že rozhádané Spojené státy americké budou mít příliš práce samy se sebou a nebudou se zatěžovat dalšími sankcemi proti Rusku,“ píše zpravodaj britské stanice v metropoli Ruské federace.

Období zmatků

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí uvedla, že oba kandidáti mají stejné šance na vítězství. Vývoj letošního souboje o Bílý dům podle ní ukázal, že americký volební systém má zřejmé slabiny.

„Částečně to je dané archaickou povahou příslušné legislativy a nedostatkem regulace v některých zásadních otázkách,“ uvedla Marija Zacharovová. „Nejdůležitější je, aby se zabránilo vypuknutí masových nepokojů v zemi,“ dodala mluvčí ruské diplomacie.

Lídr ruských nacionalistů Vladimir Žirinovskij je toho názoru, že v USA se šíří anarchie. „Amerika si prochází stejným rozvratem – pogromy, rabováním a násilím – jaké jsme my v Rusku zažívali před čtyřmi sty lety,“ prohlásil Žirinovskij a připomněl tak takzvanou Smutu, tedy období zmatků po vymření Rurikovců.



Podle něj možná Biden získá více hlasů, nakonec ale stejně vyhraje Donald Trump, protože prý toho pro Američany udělal víc než kterýkoliv jiný prezident. „Všichni Američané vidí, že Biden má jisté zdravotní potíže. Není to jeho vina,“ dodal Žirinovskij podle The Moscow Times.

„Barevné revoluce se Americe vracejí jako bumerang“

Někteří politici poukazují na potyčky a nepokoje v povolební Americe. „USA nikdy nebyly tak rozdělené jako dnes.... Situace je extrémně křehká a vše směřuje ke konfliktu. Obávám se, že v některých městech zavládne anarchie,“ nechal se slyšet lídr komunistů Gennadij Zjuganov.

„Podle mě to bude Biden, kdo by mohl v obavách z prohry vyzývat k masovým nepokojům. Situace se vyostřuje,“ dodal Zjuganov, podle nějž by kandidát demokratické strany jako prezident postupoval vůči Rusku agresivněji než Donald Trump.

Podle Sergeje Mironova, vůdce strany Spravedlivé Rusko, je z hlediska Moskvy jedno, kdo se stane prezidentem. Trump i Biden podle něj sledují jen úzké národní zájmy.

„Jsme svědky něčeho neuvěřitelného: Americe se jako bumerang vrátily barevné revoluce, které podněcovala v postsovětských zemích. Až budou výsledky voleb vyhlášeny, věřím, že se někdo tyto prosté techniky barevných revolucí pokusí použít v USA,“ uvedl politik, který je kvůli angažmá v anexi Krymu na americkém sankčním seznamu.