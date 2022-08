Giuliani čelí trestnímu řízení, dohnaly ho výroky o podvodech u voleb

Giuliani jako Trumpův osobní advokát bojoval za to, aby se prezident po prohraných prezidentských volbách udržel u moci. „Prostě řekni, že jsme vyhráli,“ prohlásil notně opilý Giuliani podle novinářů listu The Washington Post Carol Leonnigové a Philipa Ruckera během volební noci.

Ústřední postavou vyšetřování, které vede okresní státní zástupkyně Fani T. Willisová, se Giuliani stal až nyní, píše list The New York Times. Před několika týdny detektivové vyslýchali svědky ohledně jeho vystoupení z prosince 2020. Tehdy před státními zákonodárnými výbory „strávil hodiny servírováním nepravdivých konspiračních teorií o tajných kufřících plných demokratických hlasů a o vadných hlasovacích zařízeních“.

K zahájení vyšetřování Willisovou přiměl telefonát z loňského ledna mezi Trumpem a Bradem Raffenspergerem, veřejným činitelem v Georgii zodpovědným mimo jiné za průběh voleb. Trump tehdy navrhnul, že by Raffensperger mohl „najít“ hlasy, které Trumpovi chyběly ke zvrácení výsledku v Georgii, kde prezidentské volby těsně vyhrál Joe Biden.

Soud už také zveřejnil zprávu o třiatřiceti stranách, kde pětatřicetkrát zmiňuje Georgii a popisuje Giulianiho „četné falešné a zavádějící výroky“ o prezidentských volbách v tomto americkém státě. Trumpův právník například tvrdil, že tam protizákonně volily desetitisíce nezletilých. Kontrola následně prokázala, že v těchto volbách nevolil nikdo mladší osmnácti let.

Bývalý primátor New Yorku před velkou porotou u atlantského soudu vystoupí zřejmě ve středu. Dojet tam však bude muset „vlakem, autobusem nebo Uberem“, protože mu prý lékaři po nedávném zákroku nedoporučují cestování letadlem. Zatím není známo, jakou možnost si vybere.

Jeho právní zástupce Robert Costello uvedl, že Giuliani se pravděpodobně při dotazování odkáže na advokátskou povinnost mlčenlivosti. „Pokud si tihle lidé myslí, že bude mluvit o konverzacích mezi ním a prezidentem Trumpem, jsou naprosto mimo,“ řekl Costello.

Okresní soudce Leigh Martin May v pondělí odmítl argumenty senátora Lindseyho Grahama, který se chtěl v témže případu vyhnout svědectví před velkou porotou. Svědčit má 23. srpna.

Graham si podle Willisové s Raffenspergerem a jeho lidmi po volbách také několikrát telefonoval a požadoval, aby přezkoumali určité hlasy odevzdané v nepřítomnosti voliče, tedy korespondenčně či online, a „prozkoumali možnost příznivějšího výsledku pro exprezidenta Trumpa“.

Trump se během volební noci skutečně prohlásil za vítěze voleb, jak mu Giuliani radil. „Je to podvod na americkém lidu. Je to zostuzení naší země. Byli jsme připraveni vyhrát tyto volby. Upřímně, my jsme je vyhráli. My jsme vyhráli volby,“ řekl tehdy Trump zcela vážně. Na verzi s ukradenými volbami trval i ve chvíli, kdy nový prezident Biden slavnostně přebíral funkci.

Neustálé opakování těchto konspirací přitom v lednu loňského roku vedlo k bezprecedentnímu útoku na sídlo amerického Kongresu, za kterým stáli především Trumpovi fanoušci a příznivci krajní pravice a při němž zemřelo pět lidí včetně jednoho policisty. Počínání bývalého prezidenta vyšetřuje zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů. Snaží se zjistit, zda měl Trump na vpádu do Kapitolu svůj podíl.

S Giulianim se Trump nakonec rozkmotřil. Zhrzený exprezident mu odmítl zaplatit za poskytnuté služby, přestože známý právník celé týdny objížděl soudní síně a snažil se dokázat volební podvody. Giuliani tak přišel o obrovskou částku. Údajně si za den práce účtoval téměř půl milionu korun.