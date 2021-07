Prostě řekni, že jsme vyhráli, radil Trumpovi po volbách opilý právník Giuliani

„Prostě řekni, že jsme vyhráli,“ cituje Giulianiho deník The Guardian s odkazem na novou knihu, která vyjde příští týden pod názvem I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year (Jen já to umím napravit: Katastrofální poslední rok Donalda J. Trumpa).

Někdejší prokurátor, bojovník proti newyorské mafii a primátor New Yorku to Trumpovi během listopadové volební noci radil notně opilý, tvrdí autoři knihy Carol Leonnigová a Philip Rucker. Trumpových poradců se ptal na stát za státem. „Jak to vypadá v Michiganu?“ zeptal se například.

Když se dozvěděl, že je příliš brzo i na odhady, vždy zopakoval zmíněnou větu. A opakoval ji tak dlouho, až se jí kandidát republikánů nakonec chytil.

Přitom se postupně začalo ukazovat, že Trump ztratil voliče v klíčových státech a výhra nad demokratem Joem Bidenem se víc a víc vzdalovala. „Giulianiho velký plán bylo prostě říct, že Trump vyhrál, stát za státem, byť to neměl ničím podložené,“ píše se v knize.



Prezidentovi poradci považovali návrh za nesouvislý a nezodpovědný. „To nemůžeme udělat, nemůžeme,“ řekl údajně personální šéf Bílého domu Mark Meadows naštvaně. Trumpa to však nezastavilo a přesně, jak mu Giuliani poradil, se už během noci před televizními obrazovkami prohlásil za vítěze voleb.

„Je to podvod na americkém lidu. Je to zostuzení naší země. Byli jsme připraveni vyhrát tyto volby. Upřímně, my jsme je vyhráli. My jsme vyhráli volby,“ řekl tehdy Trump zcela vážně. Na verzi s ukradenými volbami trval i ve chvíli, kdy nový prezident Biden slavnostně přebíral funkci.

Neustálé opakování těchto konspirací přitom v lednu vedlo k bezprecedentnímu útoku na sídlo amerického Kongresu, za kterým stáli především Trumpovi fanoušci a příznivci krajní pravice a při němž zemřelo pět lidí včetně jednoho policisty.

Trumpa během volební noci velmi rozlítil fakt, že i republikánům nakloněná televize Fox News v přímém přenosu oznámila, že volby podle průběžného sčítání hlasů pravděpodobně vyhrál Biden. „Co ta sakra dělají? Zavolej Rupertovi, zavolej Jamesi a Lachlanovi!“ křičel podle nové knihy prezident na své spolupracovníky. Myslel tím majitele Foxu Ruperta Murdocha a jeho syny a později dodal i další významné postavy stanice.

O Trumpově prezidentství vzniklo už mnoho knih a jen v posledních měsících přibylo několik dalších. Mezi nimi třeba Frankly, We Did Win This Election z pera novináře Michaela Bendera či Nightmare Scenario - Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History od dvojice reportérů Damiana Paletty a Yasmeen Abutalebové.

Oba autoři z úvodu článku se podíleli už na díle A Very Stable Genius (Velmi stabilní génius) a za svou novinářskou práci v minulosti získali Pulitzerovu cenu.

Giulianiho stejně jako Trumpa jeho lži nakonec doběhly. Známý právník po volbách celé týdny objížděl soudní síně ve Spojených státech a snažil se dokázat, že hlasování opravdu bylo zmanipulované. Všechny spory však prohrál.

Za své služby si účtoval závratnou sumu 20 tisíc dolarů denně a podle zjištění novinářů spoléhal na to, že na konečné částce se s Trumpem nějak domluví. Ten mu ji však odmítl vyplatit. Soudy v metropoli Washingtonu a New Yorku navíc Giulianimu odebraly licenci pro praktikování práva, napsala agentura Reuters.

Problémy mají i další právníci

Federální soudkyně v Michiganu Linda Parkerová zvažuje, že disciplinárně potrestá další Trumpovy právníky. Při pondělním slyšení je dlouze vyslýchala a žádala po nich vysvětlení, jak ověřovali pravdivost tvrzení, jež následně předložili soudu jako důkazy zmanipulovaných voleb.

Důkazní materiály předložené Trumpovými právníky podle ní byly protkané zjevnými chybami, spekulacemi i špatným pochopením toho, jak vlastně volby v Michiganu fungují. Právníci, mezi nimi Sidney Powellová a L. Lin Wood v žalobě tvrdili, že v Michiganu došlo k rozsáhlým podvodům.

Žádali, aby soudkyně zvrátila potvrzené výsledky a přisoudila vítězství Trumpovi. Parkerová to tehdy rezolutně odmítla s tím, že právníci takto zásadní požadavek, který by de facto zbavil volebního práva 5,5 milionu lidí, nezakládají na „ničem jiném než na spekulacích a domněnkách“ o volebních podvodech.

Jeden z důkazů exprezidentova týmu se zakládal na sdělení republikánské pozorovatelky, která se domnívala, že viděla zaměňování volebních lístků volební komisí. Při otázkách Parkerové však vyšlo najevo, že s touto svědkyní nikdo z právníků nikdy nemluvil a neptal se jí na podrobnosti.

Powellová a její tým se také například spoléhali na tvrzení člověka vedeného jen pod přezdívkou Spider (pavouk), který tvrdil, že je bývalým činitelem vojenské rozvědky a zachytil internetovou komunikaci, jež nasvědčuje, že s výsledky voleb manipulovala Čína a Írán. Nakonec se však ukázalo, že muž v rozvědce nikdy nepůsobil a jen se do ní hlásil, přičemž neuspěl už v první fázi výběrového řízení.

Trumpův tým na obhajobu uvedl, že důkazy předkládal v dobré víře ve snaze vystoupit s pochybnostmi ohledně férovosti voleb. Parkerová ve sporu rozhodne do několika týdnů. Může například přikázat zaplacení soudních výloh, případně také může uložit další pokuty a v nejzazším případě i odebrat právníkům licenci ve státě Michigan.