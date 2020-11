Drahé napadání voleb. Trump platí Giulianimu půl milionu denně, píše list

Giuliani nyní vede všechny probíhající soudní spory, v nichž se dosluhující prezident snaží dokázat, že demokratický rival Joe Biden vyhrál jen díky manipulacím a podvodům. A za svou práci si právník podle tvrzení listu The New York Times řekl o 20 tisíc dolarů denně (446 tisíc korun za den).



Téměř půl milionu korun za den by z Giulianiho udělalo jednoho z nejlépe placených právníků. Je to například o pět tisíc dolarů víc, než si účtují právní zástupci v New Yorku a Washingtonu, a to jen v případě, že se věnují jen jednomu klientovi. Smělý požadavek proto pobouřil některé Trumpovy poradce, kteří odmítli platit tak vysokou sumu.

Výsledný kompromis není známý. A sám Giuliani tvrdí, že je informace lživá. „Nikdy jsem si neřekl o dvacet tisíc dolarů. Ten, kdo to řekl, je lhář, totální lhář. Dohoda je, že to vyřešíme až nakonec,“ říká Giuliani s tím, že sám Trump se zasadil o to, že lídr jeho právního týmu své peníze dostane.

Naděje, že se podaří zvrátit výsledky voleb, každým dnem klesají. A v Trumpově okolí se tak údajně šíří obavy, že si je toho Giuliani vědom a poraženého prezidenta nabádá k boji jen proto, aby si sám vylepšil bankovní konto.

Šéfa Bílého domu také prý přesvědčuje, že mu ostatní poradci neříkají pravdu o pravděpodobnosti úspěchu u soudů, a navádí ho, aby věřil konspiračním teoriím, které právě údajné nesrovnalosti u voleb popisují.

U soudů Giuliani mluví o podvodech, ale důkazy nemá

Soud v Pensylvánii začal v úterý projednávat žalobu, ve které Trumpův tým žádá, aby se zablokovalo uzavření výsledků prezidentských voleb v celém státu. Na Giulianiho argumenty se však soudce podle agentury Reuters tvářil poměrně skepticky. Rozhodnutí však zatím nepadlo.

„V konečném důsledku žádáte tento soud, aby zneplatnil 6,8 milionu hlasů a tím odebral volební právo všem voličům v tomto státu,“ řekl soudce Matthew Brann Giulianimu. „Můžete mi říct, jak by vůbec bylo možné takový výsledek ospravedlnit?“ dodal.

Trumpův právník odpověděl, že rozsah jím požadovaných opatření odpovídá rozsahu nekalostí, ke kterým podle něj v Pensylvánii došlo. Giuliani, jenž podle agentury AP v soudní síni nezastupoval klienta už několik desetiletí, většinu líčení strávil řečmi o podvodech, aniž by předložil jediný důkaz.

„Nejlepším popisem této situace je rozsáhlý, celostátní voličský podvod, kterého je toto součástí. (...) Toto není ojedinělá kauza, je to kauza, která se opakuje v nejméně dalších deseti jurisdikcích,“ tvrdil Giuliani, opět bez předložení důkazů.



Obhajoba oponovala tvrzením, že žaloba nemá žádnou oporu v americké ústavě nebo již není relevantní vzhledem k úternímu rozhodnutí nejvyššího soudu Pensylvánie. Ten odmítl stížnost republikánů na to, že se jejich pozorovatelé nemohli dostat dostatečně blízko při sčítání hlasů v některých okresech.

Právní zástupci pensylvánských úřadů a několika okresů proto žádali soudce Branna, aby se kauzou vůbec nezabýval, jelikož svědectví předkládaná Trumpovými právníky jsou podle nich „přinejlepším nezajímavými nesrovnalostmi“, které v žádném případě neospravedlňují plošný zásah do hlasování v celém státu.

„Zamítněte tuto žalobu, abychom se mohli zabývat opravdovou prací v této zemi. Pojďme to ukončit,“ vyzval jeden z obhájců.

Republikáni v Pensylvánii napadají rovněž to, že volební úředníci v některých okresech nabídli voličům upravit korespondenční lístky, které obsahovaly některé technické nedostatky – například jim chyběl podpis na vnější obálce.

Úřady takový postup nemají podle místních zákonů nařízený, ale mohou tak činit. Trumpův tým přitom tvrdí, že takovou nápravu úředníci nabízeli nepoměrně více v okresech, které se kloní k demokratům.

„Jak ale usnadnění hlasování pro některé lidi znesnadňuje hlasovací právo žalujících?“ prohlásil soudce Brann. Jeden z obhájců pak označil za správné, že úřady voličům pomáhají při jejich snaze řádně odevzdat svůj hlas. „Co je na tom špatného? V jakém světě to tady žijeme?“ poznamenal.

Soudce zatím v kauze nerozhodl a oběma stranám dal tři dny na to, aby písemně předložily další argumenty. Pensylvánie musí uzavřít výsledky svého hlasování do příštího úterý, rozhodnutí soudu tak lze očekávat do té doby.

Giuliani pro Trumpa začal pracovat v dubnu 2018, a to údajně zadarmo. Zastupování prezidenta však podle NYT využil u jiných klientů, včetně zahraničních manažerů vyšetřovaných americkým ministerstvem spravedlnosti.

Po zveřejnění Muellerovy zprávy, která shrnula pátrání po ruském vlivu na americké volby z roku 2016, se Giuliani vrhnul na shánění důkazů o nekalostech rodiny demokrata Joe Bidena na Ukrajině. To nakonec vedlo k neúspěšné snaze amerických zákonodárců svrhnout Trumpa v rámci takzvaného impeachmentu.

Loni pak Bílý dům dostal od tajných služeb varování, že je exstarosta New Yorku cílem ruských snah ovlivnit volby. Rusové mu údajně podsouvali různé dezinformace a doufali, že tím oslabí Bidenovu prezidentskou kampaň, dodává NYT.