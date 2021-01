Zhrzený Trump se rozešel i s Giulianim. Nechce mu zaplatit za jeho služby

„Lehejte se psy a probudíte se s blechami a bez dvaceti tisíc dolarů denně,“ komentuje Giulianiho bývalý mluvčí Ken Frydman nejnovější vývoj vztahů mezi americkým prezidentem a jeho právníkem.

Byl to právě Giuliani, kdo si vzal osobně na starost Trumpovy povolební soudní bitvy a výměnou za to měl dostávat v přepočtu až půl milionu korun denně.

Celé týdny se pak snažil dokázat údajné podvody u voleb, které Trump prohrál. Nepodařilo se, důkazy chyběly. V očích Trumpa tak někdejší starosta New Yorku zřejmě zklamal jeho důvěru a slíbenou odměnu si nezaslouží.

Podle informací listu The Washington Post prezident svému týmu zakázal dlužné výdaje za soudní poplatky vyplatit a chce nyní osobně schvalovat placení všech Giulianiho dodatečných nákladů na cesty po Spojených státech. A ani zmíněných 20 tisíc dolarů denně už se Trumpovi nelíbí.

Sám Giuliani v minulosti popřel, že by od svého klienta v Bílém domě chtěl tak vysokou sumu. „Dohoda je, že to vyřešíme až nakonec,“ řekl tehdy a dodal, že se přímo Trump zasadil o proplacení Giulianiho faktur.

Vzájemné sympatie však mezitím ochladly a v současnosti už se Giuliani údajně do Trumpovy pracovny ani nedovolá. Zaměstnanci totiž jeho hovory nemají přepojovat. Rozchod s prezidentem přitom snižuje právníkovy šance, že od něj dostane prezidentskou milost za hledání špíny na nastupujícího prezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera na Ukrajině, podotýká The Guardian.

Giulianiho problémy se projevily i během veřejného vystoupení:

20. listopadu 2020

Trial by combat a Giulianiho budoucnost v komoře

Pro slavného právníka je to přitom v prvních dnech nového roku už druhá nepříjemnost. Advokátní komora státu New York totiž uvažuje, že Giulianiho vyloučí. A to kvůli výrokům, které pronesl na demonstraci těsně předcházející násilnému vpádu do Kapitolu z minulé středy.

Sídlo amerického Kongresu napadl dav Trumpových rozzuřených fanoušků a pravicových extremistů právě ve chvíli, kdy zákonodárci měli stvrdit výsledky voleb. Mnozí demokraté, ale i republikáni jsou nyní přesvědčení, že k vyhrocení protestu přispěl Trump svým věčným opakováním lží o ukradených volbách a výzvami, aby se demonstranti vydali ke Kapitolu.

Ale nebyl sám. V podobném duchu se nesl i Giulianiho projev. „Pokud nemáme pravdu, budeme za blázny. Ale pokud máme pravdu, mnoho z nich skončí ve vězení. Pojďme si dát (soudní) souboj,“ prohlásil právník s odkazem na středověké řešení soudních sporů.

Bitka, při níž Bůh nenechá prohrát toho bojovníka, který má pravdu, je v současnosti známá i v souvislosti s fantasy seriálem Hra o trůny. Advokátní komora nicméně míní, že Giuliani svými slovy zašel až příliš daleko.

Její stanovy říkají, že členem nemá být nikdo, kdo „obhajuje svrhnutí vlády Spojených států či kteréhokoliv jejich státu, území či majetku nebo některého politického útvaru, ať už silou nebo jinými nelegálními prostředky“.

A Giulianiho výroky měly podle komory zjevně demonstranty povzbudit k tomu, aby vzali situaci do vlastních rukou, píše CNBC s tím, že nynější projednávání právníkovy budoucnosti v advokátní komoře je „historické“ a vedení této profesní organizace ho nebere na lehkou váhu. Sám Giuliani má o důvodech tohoto kroku jasno: „Politický akt,“ napsal novinářům.