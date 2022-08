Proč nejsou naši generálové jako ti Hitlerovi, ptal se Trump podle nové knihy

Donald Trump se během svého prezidentského mandátu svěřil svému personálnímu šéfovi, že si přeje, aby jeho generálové k němu byli stejně loajální jako byli němečtí generálové za druhé světové války k Adolfu Hitlerovi. V nové knize, jejíž úryvek v pondělí zveřejnil časopis The New Yorker, to uvádějí novináři Peter Baker a Susan Glasserová.