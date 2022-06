Já jsem ku*** prezident! Trumpovi zavařilo svědectví asistentky

Vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů, který se zabývá vpádem Trumpových stoupenců do Kapitolu, už vyslechl více než tisícovku svědků. Až donedávna mu ale chyběl klíčový dílek mozaiky: očité svědectví o situaci v Bílém domě a Trumpově rozpoložení v den, který otřásl vírou v stabilitu americké demokracie.

To se ovšem změnilo toto úterý, kdy před výborem vystoupila mladá žena jménem Cassidy Hutchinsonová. Do Bílého domu nastoupila hned po studiích jako stážistka v roce 2018 a časem se vypracovala na asistentku Trumpova personálního šéfa Marka Meadowse. Úřadovala v Západním křídle Bílého domu, kousek od Oválné pracovny a prezidentovy výlevy jí nemohly uniknout.

Pro vyšetřovací výbor bylo klíčové především její svědectví, podle nějž se Trump v osudný den ráno dozvěděl, že v davu jeho stoupenců jsou střelné zbraně. Přesto riziko násilí ignoroval a domáhal se toho, aby u vstupu na jeho mítink před Bílým domem byly odstraněny detektory kovu.

„Je mi ku*va jedno, že mají zbraně. Mně neublíží. Pusťte mé lidi dál, mohou odsud pochodovat na Kapitol,“ prohlásil podle Hutchinsonové před tím, než vystoupil před svými skalními fandy a vyzval je, aby ze všech sil bojovali proti výsledku prezidentských voleb.

Když dav jeho výzvy vyslyšel a dal se do pohybu směrem k sídlu Kongresu, kde právě začínala ceremoniální schůze stvrzující vítězství Joea Bidena, rozdrážděný Trump se tam údajně chtěl nechat zavézt. „Já jsme ku*va prezident. Odvezte mě okamžitě na Kapitol,“ křičel prý v útrobách pancéřované limuzíny zvané The Beast.

Ochranka se mu pokoušela vysvětlit, že to není možné, ale Trump se naklonil dopředu a pokusil se chytnout volant. Jeden bodyguard ho chytil za ruku a řekl mu: „Pane, sundejte ruku z volantu. Vracíme se do Západního křídla. Na Kapitol nepojedeme.“ Trump se ho prý v tu chvíli pokusil udeřit.

Je třeba podotknout, že historku z limuzíny má Hutchinsonová z druhé ruky, sama u ní nebyla. Agenti tajné služby jsou údajně ochotni dosvědčit, že Trump se po volantu nesápal a nerval se s nimi. Potvrdili nicméně, že zuřil, když mu oznámili, že ho na Kapitol nezavezou.

Kečup kapající ze zdi

U dalších výlevů Donalda Trumpa už byla Hutchinsonová osobně. Jeden z nich přišel měsíc po volbách, kdy se poražený prezident dozvěděl, že ministr spravedlnosti William Barr veřejně odmítl jeho tvrzení o masivních volebních podvodech.

„Uslyšela jsem nějaký hluk přicházející z druhého konce chodby a viděla personál uklízející nepořádek v jídelně. Ze zdi kapal kečup a na podlaze ležel rozbitý porcelánový talíř,“ vypověděla Hutchinsonová, která během své dvouhodinové výpovědi působila na svůj věk velice vyrovnaným dojmem.

Trump se její výpověď okamžitě pokusil shodit. Hutchinsonovou prý „skoro nezná“ a údajně se mu pokouší mstít za to, že jí po odchodu z Bílého domu nedal práci. Podle listu The Financial Times má ovšem dobré důvody k nervozitě, protože jeho verze, podle níž dav ke zteči Kapitolu nepodněcoval a na mítinku předcházejícím útok pouze vyjadřoval obavy z volebních podvodů, dostala značné trhliny.

Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že by mohl být obviněn. Například ze spiknutí proti Spojeným státům, nezákonného pokusu o zvrácení výsledku voleb nebo podněcování k násilí. Třaskavé svědectví Hutchinsonové také může přimět ke spolupráci se sněmovním výborem další bývalé zaměstnance Bílého domu, kteří dosud mlčeli.

Předvolání už dostal někdejší Trumpův hlavní právní poradce Pat Cipollone. Ten měl pověst jednoho z mála lidí, kteří se Trumpovi dokázali postavit a během dramatických událostí 6. ledna 2021 se Marku Meadowsovi snažil rozmluvit myšlenku, aby se prezident přidal ke svým stoupencům u Kapitolu.

„Pokud se to stane, obviní nás z každého zločinu, který si jen dokážeš představit,“ řekl Cipollone podle svědectví Hutchinsonové jejímu nadřízenému. Když se prezidentův tým dozvěděl, že rozzuřený dav skutečně vtrhl do Kongresu, reagoval prý vyloženě zlostně: „Marku, musíme něco udělat, nebo budou umírat lidé. Budeš mít na svých zas*aných rukách krev.“

Úterní svědectví je navíc politická bomba, která může oslabit Trumpův přetrvávají vliv na Republikánskou stranu. „Vykresluje to obrázek naprosto vyšinutého Trumpa, který ztratil jakoukoliv kontrolu. Jeho voličská základna ho přitom považuje za člověka, který všechno řídí,“ uvedl pro CNN pod podmínkou anonymity jeden z poradců někdejšího prezidenta.