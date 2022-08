Komunisté se spojili s liberály, řekl Orbán. A sešel se s Trumpem na golfu

V úvodu své řeči Viktor Orbán řekl, že Maďarsko sice není na rozdíl od USA světová velmoc, má ale bohatou historii, v níž se předchozím generacím podařilo například „porazit komunisty“. „Ale komunisty je těžké porazit. Po celém světě teď vstali z popela, spojili se s liberály a jsou silnější než kdy dřív,“ prohlásil maďarský premiér.

„Vítězství nad liberály“ vyzdvihl Orbán jako svůj úspěch nejen na CPAC, ale i při setkání s Trumpem, se kterým oslavil své dubnové volební vítězství. Orbán za premiérský stůl usedl už počtvrté v řadě poté, co v každé maďarské obci s populací pod 10 000 lidí zvítězila jeho strana Fidesz.

Stejně jako si Trump užívá provokování amerických liberálů, Orbán se rád opírá do „bruselských byrokratů“, poznamenává stanice BBC. Ve čtvrtečním projevu Orbán kritizoval obě zmíněné skupiny.

„Vaše administrativa (prezidenta Barracka Obamy) vyvinula na EU, především na Brusel, ideologický tlak. Chtěli po nás, abychom změnili naši ústavu v souladu s globálními liberálními koncepty,“ řekl Orbán, který byl v roce 2016 mezi evropskými lídry jediný, kdo podpořil Trumpa v souboji o Bílý dům.

Orbán přicestoval do USA pouhý týden poté, co svými kontroverzními výroky o mísení ras vyprovokoval svoji dlouholetou poradkyni k rezignaci a sklidil kritiku z nejvyšších míst Evropské unie, která ho mimo jiné kritizuje i za narušování demokratických hodnot v Maďarsku.

„Pokud věříte v boha, víte, že jsme byli stvořeni k jeho obrazu. Proto musíme mít dost odvahy na otevírání citlivých témat jako migrace, pohlaví a střet civilizací,“ prohlásil na konferenci maďarský premiér, který dále hovořil o tom, že levicoví politici neznají mezí a chtějí „nás vykořenit z křesťanských hodnot“ „Nejhroznější věci v historii vykonali lidé, kteří nesnášeli křesťanství. Křesťanské hodnoty nám brání v tom zajít příliš daleko,“ prohlásil.

Na konzervativní konferenci CPAC vystoupí s projevem v sobotu také Trump. Agentura Bloomberg uvádí, že ačkoliv Orbán sklidil za své výroky o rase kritiku, některé americké konzervativce jeho politika přitahuje.

„Nechte toho muže promluvit. Uvidíme, co má na srdci. A pokud s tím lidi nebudou souhlasit, měli by to dát najevo,“ prohlásil předseda CPAC Matt Schlapp.

Na CPAC v minulosti vystoupil například republikánský exprezident Ronald Reagan nebo George W. Bush. Konference se kromě politiků účastí i konzervativní aktivisté.