Z Turecka se pokusily do Řecka dostat stovky lidí. Řekové použili slzný plyn

Situace se na řecko-turecké hranici po několikadenním relativním klidu zdramatizovala ve středu ráno. Střety trvaly asi dvě hodiny. Podle AP je u hranic v provizorních přístřešcích stále asi 2 tisíce běženců, kteří věří, že se dostanou do EU. Turecká agentura Anadolu v úterý napsala, že u hranic je uprchlíků dokonce až deset tisíc.



Střety pokračovaly i ve středu večer. Řecká policie proti stovkám běženců, kteří se pokusili překonat hraniční plot, použila slzný plyn a vodní děla. Migranti poté na turecké straně hranice zapálili několik ohňů, uvedla agentura AP.

Deník Kathimerini dnes připomněl, že při ochraně řeckých hranic i dnes pomáhali příslušníci bezpečnostních složek z ostatních zemí Evropské unie vyslaní unijní pohraniční agenturou Frontex.

Agentura Anadolu v úterý s odvoláním na guvernéra turecké příhraniční oblasti uvedla, že od konce února překročilo hranici do Řecka přes dva hraniční přechody v oblasti Edirne „asi 147 132 žadatelů o azyl“ a že migranti hranici stále přecházejí.

Podle téhož zdroje na hranici od konce února při zásazích řeckých bezpečnostních složek tři migranti zemřeli a 214 jich bylo zraněno, z toho osm běženců zůstává v nemocnici.

Řecko omezí pohyb migrantů

Řecké úřady dnes ve snaze zamezit šíření nového koronaviru rozhodly o omezení pohybu v uprchlických táborech na ostrovech. Nařízení má platit nejméně měsíc.

Migranti na ostrově Lesbos a čtyřech dalších ostrovech budou mít povoleno navštívit okolní města jen v malých skupinách a na omezenou dobu, uvedlo řecké ministerstvo. V táborech zatím nebyl potvrzen žádný případ nákazy, nicméně zároveň není jasné, kolik lidí bylo vůbec otestováno, uvedla agentura AP.

K řeckým hranicím se v Turecku vydalo několik desítek tisíc lidí poté, co turecká vláda koncem února oznámila, že už jim nebude bránit v odchodu do EU, jako to dosud dělala na základě migrační dohody s unií z roku 2016 výměnou za finanční pomoc a příslib bezvízového styku pro Turky. Pomoc se Ankaře už nezdá dostatečná.

Otevření hranic turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil kvůli vyhrocené situaci na severozápadě Sýrie, kde se kvůli bojům přesunul na milion běženců k turecké hranici. Turecko už od začátku války v Sýrii přijalo na 3,7 milionu syrských uprchlíků.

K řecké hranici ale nesměřovali v posledních dnech jen Syřané. Podle řeckých i zahraničních médií jsou u hranic hojně například Afghánci, dále také Pákistánci, Maročané či Bangladéšané.

EU se od konce února snaží diplomatickým úsilím Erdogana přimět, aby začal dohodu z roku 2016 opět dodržovat, a Ankaře slíbila další peníze na humanitární pomoc.