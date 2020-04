První děti míří z řeckých táborů dál do Evropy, Řecko zpřísňuje kontroly

S odvoláním na mluvčí aténského letiště o přemístění dětí informovala agentura DPA.

Podle zástupce řeckého ministra pro migraci Jorgose Kumutsakose bude celý proces delší, než Atény očekávaly. Úřadům a organizacím totiž podle něj trvá určitou dobu, než vystaví dětem potřebnou dokumentaci. Už dříve navíc některé země oznámily, že kvůli pandemii koronaviru se jejich plány mohou uskutečnit později, než se původně předpokládalo.

Řecko loni v září vyzvalo členské země EU, aby převzaly děti bez doprovodu, které žijí v nevyhovujících podmínkách v kapacitně nedostačujících uprchlických táborech. V březnu osm unijních států řeklo, že jsou připraveny se o část dětí z Řecka postarat. Kromě Německa a Lucemburska to byla ještě Francie, Irsko, Portugalsko, Finsko, Chorvatsko a Litva.



Koronavirová nákaza ale může nyní situaci v řeckých táborech významně zdramatizovat. V uplynulém týdnu řecké úřady nařídily karanténu už pro dva uprchlické tábory poté, co se v nich prokázaly případy nemoci covid-19. V zemi žije nyní na 60 tisíc migrantů, z toho asi 40 tisíc na řeckých ostrovech v Egejském moři, kde jsou tábory mnohonásobně přeplněné. Čtvrtinu obyvatel tamních táborů tvoří podle odhadů děti.

V úterý také odstartovala kampaň #FreeTheKids (Osvoboďte děti), jejímž hlavním cílem je přimět řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise přemístit bezprizorní děti z policejních cel a detenčních zařízení do lepšího prostředí. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch(HRW), která kampaň organizuje, upozorňuje na špatné hygienické podmínky v zařízeních pro děti bez doprovodu.

„Držet dětí v detenčních zařízeních nebo policejních celách je vždycky špatně, nyní ale ještě existuje daleko větší risk nákazy covid-19,“ uvedla pracovnice HRW v Řecku Eva Cossé. „Řecká vláda by měla dětem zajistit správnou péči a ochranu, kterou potřebují,“ dodala.

Podle Národního centra pro sociální solidaritu bylo v policejní vazbě přes 331 dětí, které čekaly na umístění do jiných sociálních zařízení. V lednu bylo proti tomu v zemi v podobné situaci jen 180 dětí.

Řecko zpřísňuje kontroly na hranicích

Řecká pobřežní stráž od víkendu zvýšila hlídky podél ostrovů v Egejském moři v reakci na zatím nepotvrzené zprávy, že se větší počet migrantů opět začíná z tureckého vnitrozemí přesouvat na pobřeží s cílem přeplout do Řecka.

Také řecký ministr pro migraci Notis Mitarakis v pondělí řekl, že migranti se shlukují na západním pobřeží Turecka. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ale uvedla, že takové informace nemá.



Řecká pobřežní stráž začala zvyšovat hlídky v obavě, že se bude opakovat podobná situace jako na přelomu února a března. Tehdy se desetitisíce migrantů přemístily z tureckého vnitrozemí k řecké pozemní hranici poté, co turecká vláda oznámila, že hranice do EU je otevřená. Řecká pobřežní stráž nyní posílila hlídky, které mají zabránit lodím s migranty dostat se do řeckých vod.

Do té doby Ankara v zásadě bránila migrantům, aby ve větší míře utíkali do Řecka. Šlo o součást dohody s evropskými zeměmi, které za to Ankaře poslala peníze na pomoc s běženci, jichž do Turecka jen ze Sýrie kvůli válce uteklo přes 3,6 milionu.

Šéf mise IOM v Řecku Gianluca Rocco v pondělí novinářům prostřednictvím videokonference řekl, že nemá informace o větším pohybu migrantů k turecko-řecké hranici. Dodal ale, že v těchto dnech se počty běženců směřujících do Řecka obvykle zvyšují kvůli zlepšujícímu se počasí. To se podle něj ale zatím neděje. Situace se však může „velmi rychle“ měnit, dodal Rocco.

Turecké úřady pak podle serveru Anadolu Agency uvedly, že pobřežní stráž poblíž města Bodrum zachránila třináct syrských uprchlíků včetně dětí, kteří se snažili dostat na gumovém člunu do Řecka.

