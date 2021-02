VIDEO: Psí hlídač selhal. Husky prospal ozbrojenou loupež

„Právě jsem si uvědomil, že Lucky má jiné priority. Radši spí, než hlídá náš obchod,“ konstatoval s úsměvem majitel Worawut Lomwanawong pro Daily Mail.

Během cvičného pokusu o přepadení, kdy na majitele lupič dokonce mířil falešnou pistolí, zůstal jeho psí miláček spokojeně spát na podlaze.

Lomwanawong se během fingovaného zásahu pokoušel psa šeptem probudit, ale ani to nezabralo.

„Očekával jsem, že Lucky vyskočí, zavrčí a zloděje zastraší. Snažil jsem se ho trénovat, co dělat v takových případech, ale během naší simulace jen spal. Kdyby to byla skutečná loupež, byl bych mrtvý. Pravděpodobně by opustil lupiče, kdyby mu byly nabídnuty pochoutky,“ dodal majitel.

I přes neúspěch celé akce je majitel rád, že má v obchodě rozkošného huskyho.