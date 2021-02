Psi vběhli do ohrady na kraji Hradce, zadávili klokany, daňky i pštrosa

Dvojice psů utekla z nedaleké usedlosti. Šlo o pitbula a o něco menšího křížence. Prorazili plot a dostali se do ohrady se zvířaty. Ta se snažila uniknout, ale byla v pasti.

K útoku došlo v pátek 22. ledna dopoledne v areálu saunového centra, kde byla zvířata jednou z atrakcí pro návštěvníky.



„Je to hrozné neštěstí, pořád se se ztrátou našich zvířátek neumíme smířit. Dělala radost nám i návštěvníkům. Je to hrozné, co se stalo,“ říká majitelka zvířat Romana Mašková.

Psi postupně zadávili tři klokany, pět daňků, dvě husy a také pštrosa. Jeden z klokanů byl navíc poměrně vzácný albín. Některá zvířata útok přežila, ale kvůli rozsáhlým zraněním je musel přivolaný veterinář utratit.

„Klokani měli ukousnuté uši, rozkousanou hlavu, pštros měl pokousané celé břicho,“ popisuje majitelka.

Zaměstnanci firmy hrůznou scénu zahlédli z oken a podařilo se jim jednoho ze psů ještě vyfotit nad zadáveným zvířetem. Než stihli zavolat policii, psi utekli.



Chvíli nato si psů všiml personál sousedního sexshopu. Toulali se na dvoře jejich provozovny, kde je odchytila přivolaná hlídka městských strážníků.

„Strážníci odchytili dva psy a odvezli je do útulku, kde si je odpoledne vyzvedl majitel. V tu chvíli jsme ještě o útoku nevěděli, protože samotný útok řešila státní policie,“ vysvětluje mluvčí strážníků Eva Kněžourová.

I přes vysokou škodu se jedná o přestupek

Majitelka hmotnou škodu odhaduje na 130 tisíc korun. I přes vysokou sumu se však podle policie jedná pouze o přestupek.

„Majitel psů svá zvířata řádně nezabezpečil. Po vyšetření případu věc předáme příslušnému správnímu orgánu. Náhrada škody by měla být předmětem občanskoprávního řízení,“ objasňuje hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Připomíná, že o přestupek se jedná vždy, když jde pouze o hmotnou škodu. „Pokud by zvířata napadla člověka, už by to bylo ublížení na zdraví,“ vysvětluje mluvčí Kormošová.

Podle majitelky zakousnutých zvířat se vlastník psů k neštěstí postavil čelem a chce škodu uhradit. Nejde však o první případ, kdy se mu zvířata zaběhla. Strážníci je v hradeckých ulicích naposledy odchytávali před několika týdny.

„Zvířata stejného majitele jsme umisťovali do útulku už dvakrát. Toto je tedy tří případ,“ potvrdila Eva Kněžourová.

Redaktor MF DNES se pokoušel vyhledat majitele psů. Na dvorku rodinného domu s dílnou, který se nachází asi 600 metrů od areálu s daňky, pobíhal rezavý pitbul. Na zazvonění muž otevřel okno a na otázku, zdali jeho psi pokousali klokany, řekl jen stroze: „Ne.“ Pak psa zavřeli do domu a zatáhli žaluzie.