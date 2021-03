Slovenský moderátor Dolinský zkolaboval v přímém přenosu. Kvůli respirátoru

Moderátor TA3 Noro Dolinský v priamom prenose skolaboval. Tesne pred vysielaním som mu hovoril, že v tých respirátoroch sa nedá dýchať, nieto rozprávať. Poslankyni Cigánikovej v prvom momente zišlo na um, že by som to mal odmoderovať ja, že by som ich dal do laty raz dva.. Ale pán Dolinský je veľký profesionál, pokračuje s vypätím síl ďalej. Klobúk dole a držte mu palce. Pre mňa bolo veľmi silným momentom, že sme ho tam kriesili všetci, bez ohľadu na politické presvedčenie,... hádky okamžite ustali a zostala len čistá človečina. Ešte to s nami nie je také zlé. ❤