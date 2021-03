Německá poslankyně zemřela během letu z Kuby, stroj musel nouzově přistát

Strenzová na palubě letadla náhle ztratila vědomí, stroj proto nouzově přistál na letišti Shannon nedaleko Limericku na západě Irska, píše server The Irish Times. Po převozu do nemocnice ji lékaři prohlásili za mrtvou. Letoun mezitím pokračoval ve své trase do Frankfurtu nad Mohanem.

Příčina smrti Strenzové se vyšetřuje a německá státní zástupkyně podle serveru Merkur žádá od irských úřadů potřebné informace.

„Předpokládáme, že v Irsku provedou pitvu,“ uvedl její mluvčí. V letadle byla Strenzová se svým manželem, s nímž se vracela ze soukromé cesty na Kubu.

Poslankyně vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) byla do Bundestagu zvolena za spolkovou zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. V parlamentu působila od roku 2009.

V poslední době političku vyšetřovala policie kvůli podezření, že přijala úplatek od ázerbájdžánské vlády výměnou za to, že bude za postsovětskou republiku v Německu lobbovat.