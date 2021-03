Němcům dochází trpělivost. Očekávali uvolnění, vláda naopak přitvrdí

Zimní období bývá v Berlíně tradičně dlouhé a tuhé. Ani to letošní není jiné. „Už mě to opravdu unavuje. Zima je pokaždé těžká, ale nyní nemáme kvůli uzávěře co dělat, takže je to vážně hrozné,“ líčí místní učitelka Ina Eggersová. Souhlasí s ní také reportér stanice FSN Trent Murray.



„Postupné rozšíření německého lockdownu vyvolalo mezi obyvateli dojem, že to neskončí. Těšil jsem se, že se zakrátko potkám s přáteli na kávě, ale počet infekcí roste a je to skličující,“ popsal Murray pro The Guardian.

Německo se nyní zmítá ve třetí vlně pandemie a počet případů neustále roste. Země za poslední den zaregistrovala 7 709 nově pozitivních a padesát úmrtí souvisejících s covidem-19. Obě čísla jsou vyšší než před týdnem, kdy úředníci nahlásili 6 604 případů a 47 zemřelých.



Lékaři proto volají po naléhavém zpřísnění opatření s cílem zabránit fatálnímu přetížení nemocnic. Němečtí politici měli v pondělí původně projednat postupné rozvolnění, kvůli nepříznivému vývoji se ale musí lidé v Německu připravit na výrazné prodloužení celoplošné uzávěry.

Německo se vrací zpět na začátek

Shoda panuje na prodloužení opatření nejméně do 18. dubna. Zhoršení situace v Německu potvrzuje i počet nově hlášených případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Tato takzvaná sedmidenní incidence je v pondělí na hodnotě 107,3, což je více než předchozí den (103,9).

Tato hodnota už předpokládá automatickou aktivaci nouzové brzdy, která má vrátit karanténní režim do podoby ze začátku března, kdy se Německu dařilo míru infekce snižovat.

Od té doby se v zemi otevřely obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a v některých regionech i zoologické zahrady nebo kulturní zařízení, jako jsou galerie či muzea. V Berlíně zkušebně hrají divadla a koncertní síně.

Dosud testy v 83milionovém Německu potvrdily 2 667 225 případů nákazy a 74 714 lidí s koronavirem zemřelo.

Chodíme dokola, máme toho dost, líčí Němci

Z neustálého prodlužování opatření je frustrovaná také dvacetiletá studentka Defne Ciceková z Düsseldorfu. „Připadá mi, že chodíme pořád dokola. Budoucnost vypadá více nejistá než kdykoli předtím. Mám pocit, že se nikdy nebudeme moci vrátit do normálu,“ líčí mladá žena.

Podle webu týdeníku Der Spiegel jsou mnozí Němci zklamaní také z pomalého očkování proti koronaviru. První dávku zatím dostalo jen devět procent populace. Spiegel pomalé tempo vakcinace označil za „novou německou nekompetentnost“. „Proč jsou ostatní země rychlejší?“ ptá se magazín.

„Cítím se být vládou podvedená. Ve srovnání s dalšími zeměmi je naše rychlost očkování příliš pomalá,“ myslí si Ciceková. Tempo zaskočilo i Murraye, jenž pochází z Austrálie. „Vzhlížel jsem k Německu kvůli silnému smyslu pro organizaci a produktivitu. Takže mě to opravdu překvapilo,“ líčí.

Ve hře je omezení pohybu i uzavření škol

Podoba nouzové brzdy, jejíž spuštění se plánovalo od sedmidenní incidence vyšší než sto, bude jedním z velkých témat pondělního jednání kancléřky Angely Merkelové a zemských premiérů. Ochota některých spolkových zemí, které mají vysokou míru autonomie, ale není vysoká.

Například Braniborsko, kde kabinet řídí sociálnědemokratický premiér Dietmar Woidke, do svého zemského karanténního nařízení nouzovou brzdu nezaneslo a s rázným uzavíráním počítá až od hodnoty dvě stě.

Na této incidenci je již Durynsko a rychle se jí přibližuje Sasko. V tamních nejpostiženějších regionech úřady přikročily k uzavření škol a školek, což nyní hrozí i v dalších částech Německa.

Ve hře je také omezení pohybu, kdy by v regionech se sedmidenní incidencí nad 100 nebylo bez dostatečného důvodu možné v noci opouštět domov.

Zhoršení stavu se mnozí politici včetně Merkelové obávají, protože v zemi stále více převládá britská mutace koronaviru, která je považována za nakažlivější než původní varianty.

V závěru března navíc začínají velikonoční prázdniny, které si Němci unavení karanténou chtějí užít. Svědčí o tom zájem o zájezdy na španělské Baleárské ostrovy, které Německo vyškrtlo ze seznamu rizikových oblastí.

Vyloučeno proto není, že Německo bez ohledu na cíl zahraniční cesty zavede pro navrátilce povinnou karanténu, aby turisty odradilo.