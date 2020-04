New York má nejvíc nakažených na světě, oběti míří i do hromadných hrobů

18:25 , aktualizováno 18:25

Na newyorském ostrově Hart už 150 let pohřbívají zesnulé, kteří neměli příbuzné nebo peníze na řádný pohřeb. Nyní do hromadných hrobů přibývají také oběti koronaviru. Ukazují to snímky pořízené z dronu, na nichž rakve ukládají pracovníci v ochranných oblecích.