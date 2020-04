Americká špionáž věděla o koronaviru od listopadu, měla ho za hrozbu

Už první zpravodajská informace, jejíž přesné datum není známo, obsahovala varování, že virus je nebezpečný. Na stůl prezidenta se dostala až 3. ledna. Předtím informace v souladu s obvyklými procedurami procházely prověřováním, uvedla CNN.

Na zjišťování epidemické situace v Číně se podílela Ústřední zpravodajská služba (CIA) a další agentury.



Televize ABC News přišla ve středu se zprávou, že Národní středisko pro zdravotnické informace, odbor armádní špionážní sítě DIA, sestavilo v listopadu zprávu o rozšíření viru v čínském Wu-chanu. Pentagon ale tuto informaci popřel.

S růstem počtu nakažených a mrtvých je informace o tom, kdy se Trump o nebezpečí dozvěděl, stále citlivější, upozornila CNN.

Prezident opakovaně vyloučil, že by bylo možné epidemii předpovědět. Ve středu řekl, že se o závažnosti viru dozvěděl těsně před 2. únorem, kdy USA vydaly zákaz cestování do Číny.

Analytická práce CIA a dalších služeb pokračuje, uvedla CNN. Agentura vyhodnocuje dopad pandemie na cizí vlády a zkoumá možná ohrožení národní bezpečnosti USA. Snaží se rovněž upřesnit, jaká je skutečná statistika nemocnosti a smrtnosti v Číně.

List The New York Times ve středu napsal, že koronavirus se do USA v únoru nedostal z Číny, jak mnozí tvrdí, ale z některé z evropských zemí. List vychází z informací nemocnice Mount Sinai a vědců Newyorské univerzity.

Zjistili to údajně z analýzy genomu koronaviru u nakažených pacientů. USA omezily vstup občanů 26 evropských států na americké území v polovině března.